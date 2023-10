Nghệ An tiếp nhận 31 lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào học tập Chương trình giáo dục THPT

Tham dự buổi lễ, về phía nước CHDCND Lào có lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlikhămxay, Sa văn na khẹt, Khăm Muộn; lãnh đạo Sở Ngoại vụ Viêng Chăn cùng 31 em học sinh thuộc 6 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự Lễ bàn giao, nhập học của lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào nói chung và các tỉnh láng giềng của Nghệ An đối với các lĩnh vực: Thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh…, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An triển khai chủ trương hợp tác để đào tạo học sinh 6 tỉnh của nước bạn Lào học cấp THPT tại Nghệ An từ năm học 2023-2024. Đây là chủ trương vừa thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ vừa góp phần hỗ trợ các tỉnh bạn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới, là con đường căn bản để một quốc gia hưng thịnh và phát triển bền vững.

Thầy Hồ Quốc Việt – Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT số 2 mong muốn các Sở Giáo Dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ 06 tỉnh của nước bạn Lào, các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường để tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ các em học sinh học tập và rèn luyện tốt

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Trong hơn 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đào tạo cho hơn 2.322 học sinh, sinh viên của nước bạn Lào sang học tập tại Nghệ An. Trong số này, hiện đã có nhiều người thành đạt và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước Lào.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức đào tạo lưu học sinh Lào học cấp THPT. Sau khi trải qua giai đoạn học dự bị Tiếng Việt 01 năm, các em sẽ tiếp tục học Chương trình giáo dục cấp THPT của Việt Nam và chương trình tăng cường theo chuẩn quốc tế trong 3 năm. Theo đó, chương trình giáo dục cấp THPT của Việt Nam về cơ bản tương đồng với Chương trình giáo dục cấp THPT của Lào về khung chương trình và thời lượng dạy học; tuy nhiên đã được tích hợp thêm nền giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới. Kết thúc khóa học, sẽ giúp các em vững vàng để tiếp tục học lên bậc học cao hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hát múa “Tình hữu nghị Việt Lào” do các em học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 biểu diễn

Tất cả các em sẽ được bố trí ăn, ở, sinh hoạt và học tập tại Trường PT DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An, một ngôi trường thuộc tốp đầu của tỉnh Nghệ An và tốp đầu của Việt Nam trong hệ thống các trường nội trú. Trường có đội ngũ giáo viên có năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại để các em được ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo và phát huy được khả năng trong học tập. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và khơi nguồn sáng tạo cho các em.

Quang cảnh buổi bàn giao, nhập học của 31 lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào

Ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An cam kết sẽ thực hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ; tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để các em yên tâm ăn ở, sinh hoạt và học tập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng Bun Lườn Văn Na Hặc cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, ngành và Ban Lãnh đạo, giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2; đồng thời mong muốn các em du học sinh sẽ cố gắng phấn đấu, học tập đạt nhiều kết quả tốt trong quá trình theo học tại trường

Lãnh đạo các Sở, ngành 6 tỉnh nước CHDCND Lào tặng quà lưu niệm cho Trường PT DTNT THPT số 2

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho 6 đoàn công tác

31 em du học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Sở, ngành 6 tỉnh nước CHDCND Lào và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Nghệ An

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn