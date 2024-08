Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái bày tỏ vui mừng được đón chào đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công tỉnh báo cáo với Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam về tình hình, kết quả các mặt công tác giữa Công an Nghệ An và Công an các nước giáp biên của Lào trong thời gian qua

Đồng chí Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp an ninh trật tự (ANTT) của Việt Nam và Lào, đặc biệt là tình hình các tỉnh giáp biên hai nước trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định thời gian qua giữa Công an Nghệ An và Công an các tỉnh giáp biên của Lào luôn duy trì mối quan hệ phối hợp, xử lý tốt các tình huống liên quan đến ANTT, do đó tình hình các bên cơ bản được giữ vững. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an 03 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn của Lào duy trì hiệu quả việc trao đổi thông tin, tình hình ANTT, công tác phối hợp bắt các đối tượng phạm tội hiệu quả. Việc tuần tra đảm bảo an ninh biên giới được duy trì thường xuyên, qua đó giữ vững ổn định tình hình ANTT khu vực biên giới.

Lãnh đạo hai đoàn tặng quà lưu niệm

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao kết quả hợp tác, hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh giáp biên của Lào trong công tác đảm bảo ANTT.

Toàn cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo và thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời, mong muốn thời gian tới Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần hữu nghị giữa hai nước ngày càng hiệu quả, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến ANTT, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung giải quyết tình hình an ninh biên giới, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, tội phạm lừa đảo, mua bán người; phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an Lào trong tập huấn, thu thập thông tin dữ liệu dân cư; tập huấn về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tác giả: Cao Loan - Đình Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn