Đoàn 4.500 khách Ấn Độ giúp doanh thu du lịch của một địa phương tăng trưởng đột phá

Bức tranh sáng của ngành du lịch

Trong tháng 8/2024, Ninh Bình đã ghi nhận sự kiện đặc biệt khi đón tiếp đoàn khách 4.500 người từ Tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited, một trong những tập đoàn hàng đầu Ấn Độ. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho tỉnh mà còn là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch.

Đoàn khách 4.500 người đã có chuyến tham quan ấn tượng tại danh thắng Tràng An, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Với cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú, Tràng An đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Sự hiện diện của đoàn khách lớn này không chỉ tạo động lực cho ngành du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới bạn bè quốc tế.

Trong tháng 8, tỉnh Ninh Bình đã đón khoảng 377,2 nghìn lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: Minh Đường).

Theo báo cáo từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong tháng 8, tỉnh đã đón khoảng 377,2 nghìn lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 75,1 nghìn lượt, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 120,3 tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với tháng 8/2023.

Doanh thu du lịch trong tháng 8 ước đạt 465,4 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong khi thu từ khách trong nước giảm 1,4%, doanh thu từ khách quốc tế lại tăng mạnh, cho thấy sự phục hồi và tiềm năng của thị trường khách quốc tế.

Cụ thể hơn, doanh thu từ các hoạt động du lịch khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, như hoạt động lưu trú tăng 10%, hoạt động nhà hàng tăng 22,75%, vé tham quan tăng 34,82%...

Lũy kế từ đầu năm tới nay, số lượt khách đến các điểm tham quan tại Ninh Bình đã đạt hơn 6,8 triệu lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đã đạt gần 828 ngàn lượt, gấp 3,1 lần so với năm trước.

Doanh thu du lịch trong 8 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng 45,65% so với năm trước.

Mục tiêu đón 7,5 triệu lượt du khách trong năm 2024

Các con số ấn tượng này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Ninh Bình sau đại dịch và sự thu hút ngày càng lớn từ thị trường quốc tế. Hoạt động lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, vé tham quan và các dịch vụ khác đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu.

Trao đổi với PV đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, để có lượng khách quốc tế tăng đột biến, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng chất lượng và chuyên nghiệp.

"Tỉnh đã không ngừng mở rộng các sản phẩm dịch vụ về đêm để thu hút du khách. Ngoài ra, Ninh Bình đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt thông qua các nền tảng số và mạng xã hội.

Những yếu tố này đã giúp thu hút du khách quốc tế đến với Ninh Bình", ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói.

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt du khách trong năm 2024.

Với mục tiêu đón 7,5 triệu lượt du khách trong năm 2024, trong đó 900 nghìn lượt là khách quốc tế và doanh thu ước đạt hơn 8.200 tỷ đồng, Ninh Bình đang nỗ lực không ngừng để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Sự kiện đón tiếp đoàn khách khổng lồ của Tập đoàn Sun Pharmaceutical là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương và sự hấp dẫn ngày càng cao của điểm đến này trong mắt du khách quốc tế.

Tác giả: Ma Thị Kim Thoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn