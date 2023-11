Đỗ Hiếu lên tiếng việc 'hét giá' 10 tỷ khiến Noo Phước Thịnh phải 'chào thua'

Vào ngày 28/10 vừa qua, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng bài viết lên trang cá nhân về vấn đề bản quyền 8 ca khúc do anh sáng tác, được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện. Theo đó, 8 ca khúc này đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành, nhưng trong suốt khoảng thời gian dài, 2 bên chưa thể hoàn tất việc thương lượng và thống nhất các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng.

Cũng bởi vậy, từ ngày 1/11, nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông báo cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện 8 bài hit này, mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm trên không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, bởi 8 ca khúc nhạc sĩ Đỗ Hiếu liệt kê là 8 hit góp phần làm nên tên tuổi của Noo Phước Thịnh: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu.

Cư dân mạng cũng đặt ra nhiều suy đoán, trong đó có suy đoán rằng có thể nam nhạc sĩ đưa ra mức giá quá cao khiến Noo Phước Thịnh buộc phải 'lắc đầu'. Mới đây, trả lời điều này, nhạc sĩ Đỗ Hiếu chia sẻ với Dân Việt rằng thông tin này là vô căn cứ, anh chưa từng đưa ra 1 con số cụ thể nào.

'Tôi khẳng định mình chưa từng đưa ra 1 con số nào với ê-kip của ca sĩ Noo Phước Thịnh, bởi vậy mọi con số phỏng đoán, quy chụp rằng Đỗ Hiếu hét giá 8 tỷ, 10 tỷ... đều là những tin đồn vô căn cứ, hoặc có 1 thế lực, 1 hội nhóm nào đó đang tự nhét con số vào miệng tôi' - nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông tin.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu khẳng định không có chuyện anh 'hét giá' khiến Noo Phước Thịnh phải 'chào thua'.

Trước câu hỏi các ca khúc hiện đang tồn tại trên trang YouTube của Noo Phước Thịnh có vi phạm bản quyền tác giả hay, nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho hay là 'Có'. Bởi lẽ mọi hợp đồng nhạc sĩ Đỗ Hiếu đặt bút ký trao các ca khúc cho ca sĩ Noo Phước Thịnh đều đi kèm 1 thời hạn nhất định, được thể hiện bằng văn bản. Cho đến hôm nay, các hợp đồng đó đã hết hạn. Thế nhưng, nhiều lần nam nhạc sĩ đề cập vấn đề này với ê-kíp của Noo Phước Thịnh nhằm tìm hướng giải quyết như tái ký, hoặc ký gia hạn thì luôn nhận được câu trả lời: 'Bình thường đâu ai đi mua lại độc quyền ca khúc cũ để làm gì?'.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu nói thêm, ở thị trường âm nhạc Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ 'thấp cổ bé họng' lâm vào trường hợp này và nam nhạc sĩ không muốn điều này tiếp tục xảy ra.

'Ca sĩ ký 1 hợp đồng độc quyền vài ba năm, sau đó tự mặc định đó là ca khúc độc quyền mãi mãi. Cứ thế, họ kiếm tiền từ những tác phẩm đó không màng tới thời hạn, không quan tâm tới người viết ra chúng. Không ít nhạc sĩ trẻ vì cả nể đành để 'mất con' 1 cách tự nhiên như vậy. Tôi thì không muốn điều này tiếp tục xảy ra, không muốn tiếp tục lạc những đứa con tinh thần mình nhào nặn ra. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, tệ nhất là trắng tay, tôi cũng muốn đưa ra 1 tiếng nói công bằng cho chính mình và đồng nghiệp' - tác giả của hit Gạt đi nước mắt nói.

Phía Noo Phước Thịnh đặt câu hỏi 'Bình thường đâu ai đi mua lại độc quyền ca khúc cũ để làm gì?'.

Về phía Noo Phước Thịnh, trước những ồn ào đang diễn ra, nam ca sĩ cho biết sẽ nói rõ về vấn đề này với truyền thông sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và trở về lại TP HCM vào ngày hôm nay, 2/11.

Tác giả: PV

Nguồn tin: kienthuc.net.vn