Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu liên tục 'đá đểu' nhau?

Vào ngày 28/10 vừa qua, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng tải lên trang cá nhân thông báo 8 ca khúc do anh sáng tác được Noo Phước Thịnh trình bày đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành. Tuy nhiên, trong thời gian dài qua, 2 bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh.

Vì thế, Đỗ Hiếu tuyên bố mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của anh nếu không có sự đồng ý của tác giả thì được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Đồng thời, nam nhạc sĩ hy vọng phía bên ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc mà anh đã nêu.

Dòng thông báo của nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

8 ca khúc được nhạc sĩ Đỗ Hiếu đề cập đó là: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu. 8 ca khúc đều gắn liền với tên tuổi của Noo Phước Thịnh và được đông đảo người nghe nhạc yêu thích.

Giữ lúc sự việc chưa được giải quyết đúng - sai, Noo Phước Thịnh có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Nam ca sĩ điển trai đăng story hình 1 chú mèo có mặt cau có kèm dòng chữ 'Hết tiền mua thuốc đi… nên làm khùng làm điên'.

Không ai rõ thực hư có phải Noo Phước Thịnh có lời đáp trả Đỗ Hiếu hay không. Nhưng thời điểm mà nam ca sĩ sinh năm 1988 đăng tải bức ảnh này cách thời gian Đỗ Hiếu đăng thông báo không lâu khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Story với dòng chữ đầy nhạy cảm của Noo Phước Thịnh ngay sau khi nam ca sĩ bị nhạc sĩ Đỗ Hiếu gọi tên.

Mới đây nhất, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng story hình 1 con nai kèm dòng chú thích: 'Vâng, em ngáo, anh tỉnh thì anh chi trả tác quyền bao năm, không thì ngừng hát giúp em. Em cảm ơn'. Động thái này của nhạc sĩ Đỗ Hiếu khiến không ít người cho rằng anh đang ngầm đáp trả story của Noo Phước Thịnh.

Và trước story nói trên, chính Đỗ Hiếu cũng viết dòng cảm ơn Đông Nhi lên trang cá nhân khi giọng ca Người ôm pháo hoa luôn có sự chuyên nghiệp để nhạc sĩ và producer không bị khó xử.

Đỗ Hiếu đáp trả Noo Phước Thịnh?

Đỗ Hiếu nhắc Đông Nhi và 'đá xéo' Noo Phước Thịnh?

Hiện tại, những động thái của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh trên mạng xã hội đang tiếp tục nhận được sự chú ý, quan tâm của cư dân mạng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: kienthuc.net.vn