Cảnh giác với những chiêu “vẽ bệnh, moi tiền” tại phòng khám

Chỉ trong tháng 7 và 8/2025, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về tình trạng một số phòng khám tư nhân có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” như: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (phường Chợ Lớn), Phòng khám đa khoa Quốc tế Khang Thịnh (phường Cầu Ông Lãnh), Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức (phường Thủ Đức), Phòng khám đa khoa Tháng Tám (phường Xuân Hoà)...

Theo phản ánh, điểm chung tại các phòng khám này là bệnh nhân được mời chào với mức giá dịch vụ ban đầu rất thấp. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện thủ thuật, bệnh nhân bị báo tình trạng bệnh nặng hơn chi phí điều trị đến hàng chục triệu đồng, bắt buộc người bệnh phải đóng tiền để tiếp tục thực hiện thủ thuật. Đáng chú ý, có trường hợp người bệnh không đủ khả năng đóng tiền nên bị giữ tại cơ sở.

Tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (phường Chợ Lớn), theo phản ánh của người dân, ban đầu bệnh nhân được tư vấn làm thủ thuật hút thai với chi phí vài triệu đồng, nhưng khi đang thực hiện, do đau đớn, bệnh nhân được nhân viên yêu cầu “nâng cấp” sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức được xác định là một "điểm nóng" trong hoạt động khám, chữa bệnh, thường xuyên bị người dân phản ánh tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền”.

Tương tự, Phòng khám đa khoa Tháng Tám (phường Xuân Hoà) ban đầu cũng tư vấn cho người bệnh phá thai nội khoa với giá thấp, nhưng khi bệnh nhân lên trên giường tiểu phẫu, nhân viên liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, một trường hợp mang thai trên 8 tuần, trong quá trình thủ thuật, nhân viên bị tố cố tình gây đau để bệnh nhân buộc chọn “gói đặc biệt” trị giá 26 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Khang Thịnh (phường Cầu Ông Lãnh), sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trong máy tính của một phòng khám sản thuộc cơ sở này lưu trữ sẵn hàng trăm hình ảnh nội soi cổ tử cung bệnh lý, chỉ có mã số (ký hiệu MS) mà không ghi rõ tên, tuổi hay thông tin nhận dạng bệnh nhân.

Qua tổng hợp các đơn thư phản ánh của người dân, kết quả kiểm tra, Sở Y tế nhận thấy Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức trong thời gian qua được xác định là một "điểm nóng" trong hoạt động khám, chữa bệnh, thường xuyên bị người dân phản ánh tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” với cùng một hình thức: Ban đầu phòng khám chào mời khám với giá thấp, nhưng sau đó nhân viên phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, yêu cầu thực hiện nhiều dịch vụ, khiến chi phí tăng vọt. Có trường hợp lên đến hàng chục triệu đồng.

Cần mạnh tay với phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền"

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bên cạnh dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”, các phòng khám nêu trên còn bị phát hiện nhiều vi phạm khác như cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép, quảng cáo không đúng quy định... Một số bác sĩ làm việc tại các cơ sở này cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề.

Điển hình, bác sĩ V.T.T.D, hiện công tác tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Khang Thịnh, trước đây đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính do lập hồ sơ, bệnh án không đầy đủ theo quy định. Với hành vi này, bác sĩ D. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn hai tháng.

Trường hợp khác là bác sĩ N.T.N làm việc tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu được phát hiện có cùng lúc hai chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, một chứng chỉ do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp ngày 15/10/2013 và một chứng chỉ khác do Sở Y tế TP Hà Nội cấp ngày 12/4/2019.

Ngày 16/6/2023, bác sĩ N. đã bị Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật vì thực hiện khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn theo chứng chỉ hành nghề do đơn vị này cấp. Đến tháng 10/2023, vị bác sĩ này tiếp tục sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp để thực hiện thủ thuật phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa ở tỉnh Bình Dương cũ.

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, những phòng khám này đều thuộc “danh sách đen” của Phòng Kiểm tra - Pháp chế (trước đây là Phòng Thanh tra) do nhiều lần vi phạm, trục lợi từ người bệnh, không tuân thủ quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người dân. Sở Y tế cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra, làm rõ.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh cuối tháng 8, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, thời gian qua, Sở Y tế đã tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời áp dụng biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hành nghề và công khai vi phạm trên Cổng thông tin điện tử đối với những phòng khám vi phạm trong đó có các phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền".

Ông Nam cho rằng, thực trạng đáng lo ngại hiện nay đó là một số phòng khám tìm cách đối phó bằng việc thay đổi tên gọi, người đại diện pháp luật hoặc địa điểm hoạt động để tiếp tục hành nghề. Mặt khác người dân do tâm lý e ngại về bệnh tật, mong muốn được khám nhanh nên vẫn tìm đến các cơ sở này, từ đó tạo điều kiện cho các cơ sở này tiếp diễn hành vi sai phạm.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong quá trình tiếp nhận phản ánh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một thực tế có trường hợp người dân sau khi gọi đến đường dây nóng phản ánh tình trạng bị “vẽ bệnh, moi tiền” tại cơ sở khám, chữa bệnh, nhưng khi đã được cơ sở hoàn trả chi phí thì lại liên hệ rút nội dung phản ánh, với lý do “có sự hiểu nhầm”.

Nhằm kịp thời ứng phó, xử lý tình trạng trên, ngành Y tế thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguy cơ vi phạm; xử lý nghiêm và kịp thời khi phát hiện sai phạm; ứng dụng công nghệ thông tin giám sát hoạt động khám, chữa bệnh; phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Sở Y tế kiến nghị bổ sung các chế tài nghiêm khắc hơn, trong đó có hình thức tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn đối với cá nhân, cơ sở tái phạm nhiều lần. Cùng với đó, ngành Y tế thành phố đề xuất Bộ Y tế sớm triển khai hệ thống quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi toàn quốc nhằm thống nhất dữ liệu, tránh tình trạng một bác sĩ sở hữu nhiều chứng chỉ tại nhiều địa phương, gây khó khăn trong quản lý và tiềm ẩn rủi ro cho người bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại “Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP Hồ Chí Minh” (https://tracuu.medinet.org.vn); không vội vàng chi trả các khoản phí bất thường, không rõ ràng và khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền” hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” để Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

