Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố làm học sinh mang thai

Người dân "tố" thầy C., giáo viên dạy môn Địa của Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, đã quan hệ tình dục với em Y. khiến em có thai, sự việc gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-2, ông Bùi Thế Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - cho biết ông đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.Đ.C., (48 tuổi, giáo viên trường THPT Nguyễn Thần Hiến) để phục vụ điều tra việc gia đình em Y. (học sinh lớp 12) "tố" ông đã quan hệ tình dục với Y. dẫn đến em mang thai 28 tuần.

"Sau khi gia đình gửi đơn tố cáo, tôi đã đình chỉ công tác, giảng dạy của ông C. để cơ quan Công an TP Hà Tiên điều tra xử lý. Việc đình chỉ công tác sẽ kết thúc khi có kết luận điều tra, lúc đó mới có căn cứ xử lý ông C.", ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho hay những ngày qua, trước sức ép dư luận, ông C. đã nói khi có kết luận "sẽ không dạy ở trường này nữa".

Trước đó bà T.T.S., ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, có đơn gửi các cơ quan chức năng TP Hà Tiên tố cáo thầy C., giáo viên dạy môn Địa lý của Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, đã nhiều lần gọi điện rủ em Y. đi uống cà phê, trò chuyện. Đến ngày 20-7-2023, ông C. gọi Y. đến nhà nghỉ L.Đ. ở phường Pháo Đài và sau đó quan hệ với em Y. nhiều lần.

Đến ngày 30-1-2024, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi nhiều lần mới biết thầy giáo C. đã dụ dỗ con gái bà dẫn đến mang thai.

"Khi sự việc xảy ra, thầy C., có làm cam kết với gia đình tôi và nói sẽ hỗ trợ một số tiền nhưng chữ ký trong giấy cam kết không phải của ông ấy. Thấy vậy, tôi nghi ngờ bị gạt nên làm đơn gửi UBND phường Pháo Đài và các ngành chức năng.

Gia đình tôi muốn xử lý thầy C. theo quy định pháp luật. Vì ông ấy là thầy dạy con tôi mà lại quan hệ tình dục với con tôi có bầu là không chấp nhận được", bà S. nói.

Theo bà S., sau khi biết được sự việc, thầy C. đã gặp gia đình yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh có phải là con của thầy hay không. Nếu phải, thầy C. sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, còn nếu không thì gia đình phải bồi thường danh dự cho thầy.

"Con tôi đang là học sinh lại mang thai sẽ bị dị nghị những lời không hay, đồng thời ảnh hưởng đến tương lai của con tôi sau này. Hành vi của thầy C. là hành vi xâm hại tình dục con tôi", bà S. nói.

Thượng tá Lâm Minh Hiển - trưởng Công an TP Hà Tiên - cho hay đơn vị đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình em Y. tố cáo thầy C. giao cấu với em. Hiện tại cơ quan điều tra đang vào cuộc thu thập thông tin điều tra vụ việc.

Nếu thầy giáo sai, xử lý ra sao? Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Trần Minh Hùng - đoàn luật sư TP.HCM - cho biết trong câu chuyện này, nếu thầy C. đã quan hệ với em Y. hơn 16 tuổi theo dạng tự nguyện thì không vi phạm luật hình sự. "Trong trường hợp này có thể xử lý hành chính về vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp giáo viên hoặc xử lý theo luật cán bộ công chức. Trừ trường hợp thầy giáo này dùng những thủ đoạn để cưỡng bức quan hệ tình dục mới xử lý hình sự", luật sư Hùng nói.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ