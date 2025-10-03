Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của bạn gái hơn Đình Bắc 6 tuổi

Người mẫu Trần Kim Thủy được cho là bạn gái của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Mới đây, Trần Kim Thủy (hay Thủy Kimi) đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: "Trong tất cả loài cá. Tôi thích nhất là cá nhân tôi". Bài viết thu hút sự chú ý bởi nét dịu dàng của nàng mẫu, đặc biệt là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dưới phần bình luận. Tiền đạo sinh năm 2004 không tiếc lời khen dành cho Kim Thủy.

Anh viết: “Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng!", bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích. Động thái của Đình Bắc cùng một số lần úp mở về bạn trai của Thủy khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.

Theo tìm hiểu, cặp đôi được cho là đã hẹn hò từ tháng 6 và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, mặc dù chưa công khai mối quan hệ. Kim Thủy cũng nhiều lần chia sẻ những hình ảnh ẩn ý về bạn trai. Đặc biệt, khi Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, cô đã đăng tải hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như một cách để bày tỏ sự tự hào.

Bạn gái hơn 6 tuổi của Đình Bắc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào

Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu đến diễn viên. Hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh và kinh doanh thời trang, Kim Thủy sở hữu nhan sắc sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào.

Cô được nhận xét là không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam. Ngoài sở thích du lịch, Kim Thủy dành hẳn hai mục riêng trên Facebook để khoe túi hiệu và giày.

Việc Kim Thủy và Đình Bắc tương tác trên mạng xã hội làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ về đời sống cá nhân của chân sút trẻ đang lên này.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: bongdaplus.vn