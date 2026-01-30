Đình Bắc được vinh danh trước trận CAHN với Ninh Bình

Sau khi Giải vô địch U23 châu Á 2026 khép lại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất giải đấu”. Theo kết quả chính thức, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí số một với 86,71% tổng số phiếu bầu, bỏ xa các ứng viên còn lại.

Nguyễn Đình Bắc khép lại giải đấu với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Những đóng góp quan trọng của tiền đạo sinh năm 2004 góp phần giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba chung cuộc, sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu trong trận tranh huy chương đồng.

Đình Bắc ẵm giải Cầu thủ được yêu thích nhất U23 châu Á 2026.

Xếp ở vị trí thứ hai trong cuộc bình chọn là thủ môn Li Hao (Trung Quốc) với 10,44% số phiếu, người có màn trình diễn nổi bật với 33 pha cứu thua và 5 trận giữ sạch lưới. Đứng thứ ba là tiền đạo Ali Azaizeh (Jordan) với 2,48%, cầu thủ ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Jordan.

Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Ryunosuke Sato (Nhật Bản) – nhà vô địch của giải đấu – chỉ xếp thứ tư trong bình chọn người hâm mộ với 0,19% số phiếu.

Sau chiến dịch U23 châu Á 2026, cuối tuần này, Đình Bắc và các đồng đội ở CAHN sẽ đối đầu với Ninh Bình tại vòng 12 V-League 2025/2026. Đây là cơ hội để CAHN giành chiến thắng, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV