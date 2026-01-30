Bố Đình Bắc kể sự trùng hợp trong tên của 2 cha con

Ông Ấp cho biết tên gọi của mình gắn liền với thời chiến đấu của cha trong thời kỳ chống Mỹ. Ảnh: Minh Chiến.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews tại nhà riêng ở Nghệ An, ông Nguyễn Đình Ấp (sinh năm 1977), bố tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, chia sẻ về sự trùng hợp trong tên gọi của hai bố con, khi ghép lại thành tên của chiến dịch "Ấp Bắc".

Ông Ấp kể bố của ông, tức ông nội Đình Bắc, là bộ đội Trường Sơn, từng chiến đấu ở chiến trường Tam Kỳ, Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong một lần tập kích ấp chiến lược, ông nội của Bắc suýt hy sinh vì bom đạn.

"Tôi từng nghe bố kể lại rằng lúc ngồi dưới hầm, chỉ cách cái chết trong gang tấc, đã vái lạy ông bà phù hộ. Ngày sống sót trở về từ chiến trường, ông đã đặt tên con trai đầu là Ấp - như một sự đánh dấu ký ức Trường Sơn", ông Ấp nhớ lại.

Những người em của ông Ấp cũng được đặt tên gợi nhớ đến một thời chiến đấu hào hùng của cha: con trai thứ hai tên là Cấp - đánh dấu cấp bậc của ông ở chiến dịch - và con gái thứ 3 tên Hoa, biểu tượng cho sự "tái sinh" và tương lai rực rỡ.

"Còn tên của Bắc thì không liên quan đến chiến dịch Ấp Bắc như mọi người đang suy luận, chỉ là sự trùng hợp", ông Ấp nói. "Hồi đó sinh con gái đầu tôi đặt tên là Hà. Tới 6 năm sau mới sinh được con thứ hai nên vui lắm. Nghĩ nếu đặt tên để có sự liên kết hai chị em thì tên Nam bình thường quá, thế là vợ chồng tôi chọn tên Bắc".

Ngày cháu trai trở về sau giải U23 châu Á trong sự yêu thương nồng nhiệt của xóm làng, bà nội của Đình Bắc cũng không giấu được niềm tự hào. Bà kể Bắc rất giống ông nội, từ khuôn mặt và đặc biệt là đôi tai.

"Trước đây, ông thương Bắc lắm. Nếu còn sống, thấy cháu đạt được thành tựu như hôm nay, ông chắc hẳn rất hãnh diện", bà nội của Đình Bắc bồi hồi khi nhắc về người chồng đã mất cách đây 13 năm.

Nguyễn Đình Bắc là người góp công lớn cho tấm huy chương vàng của U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục vừa qua. Tại VCK U23 châu Á, chân sút quê Nghệ An đã ghi 4 bàn thắng và 2 kiến tạo thành bàn cho đội nhà.

Anh xuất sắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á - một thành tích đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Tối 29/1, Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn