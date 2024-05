Điều tra vụ phó giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thủ Đức r.ơ.i l.ầ.u t.ử v.o.n.g

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: A.X.

Đến tối 6-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông rơi lầu tử vong trên địa bàn phường Hiệp Phú.

Khoảng 15h20, người dân sinh sống trong một chung cư trên đường Phan Chu Trinh (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) nghe tiếng động lớn bên ngoài ban công nên chạy ra xem. Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong bên cạnh vũng máu nên trình báo công an địa phương.

Một phó giám đốc Trung tâm chính trị TP Thủ Đức nghi rơi lầu tử vong

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Hiệp Phú, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Anh Quốc (47 tuổi), hiện là phó giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thủ Đức.

Ông Quốc đang sinh sống cùng vợ và con nhỏ ở chung cư này. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình ông Quốc ở nhà.

Cũng theo nguồn tin, khả năng ông Quốc rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND, Thành ủy TP Thủ Đức đã tới hiện trường chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ