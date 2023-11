Điều tra vụ nam sinh chết khi rơi từ sân thượng ký túc xá ĐHQG TP.HCM xuống đất

Ngày 5/11, tin từ Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam sinh năm nhất rơi từ sân thượng ký túc xá, Đại học Quốc gia TP.HCM xuống đất tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 4h sáng cùng ngày, bảo vệ của ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đi tuần thì phát hiện một nam sinh chết ở trước cửa ra vào của toà nhà D2.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là V.P.P.A. (18 tuổi, quê Gia Lai)

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc. (Ảnh: T.N)

P.A. cư trú tại tầng 7 của toà nhà này. Trích xuất hình ảnh từ camera, lúc 3h39 phút, A. đi cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của toà D2 rồi sau đó xảy ra vụ việc.

Tới trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, hôm 19/7, 1 nam sinh cũng tử vong tại khuôn viên kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Danh tính nam sinh viên được xác định là P.V.N.T (20 tuổi, quê Khánh Hòa), sinh viên của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, sáng cùng ngày, một số người bất ngờ phát hiện T. nằm bất động trên mái hiên ở tầng 1 của tòa nhà D bên trong KTX khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM. Lực lượng y tế sau đó có mặt xác định sinh viên này đã tử vong.

Tại hiện trường, T. mặc áo thun đen, quần dài màu xanh bạc, nằm ngửa trên vũng máu chảy dài ở mái hiên tầng 1, thi thể không còn nguyên vẹn. Một số sinh viên cho hay, trước đó có nghe tiếng động mạnh phát ra từ vị trí xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Được biết, T. sống tại tầng 8 của tòa nhà nói trên.

Đến gần 12h cùng ngày, thi thể T. được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Đến hơn 13h, hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Nguyên nhân vụ nam sinh tử vong đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.

Tác giả: TRƯỜNG PHONG

Nguồn tin: vtc.vn