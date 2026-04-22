Điều tra nghi án vợ dùng búa đánh chồng tử vong

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/4, ông Lê Hoàng Hải (SN 1974) và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (SN 1974, cùng ngụ xã Tân Hòa) xảy ra mâu thuẫn nghi do ghen tuông tình ái. Trong lúc xô xát nghi đối tượng đã dùng cây búa cán bằng gỗ, đầu bằng kim loại đánh chồng dẫn đến tử vong. Còn bà Tuyết cũng bị thương được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công điều trị.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận nhiều vết máu, cây búa tang vật gây án.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn