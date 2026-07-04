Điều khác biệt chỉ có trên iPhone Nhật khiến nhiều người dùng phải bối rối

Quy định iPhone không thể tắt âm thanh màn trập tại Nhật Bản bắt nguồn từ các quy định về quyền riêng tư của người dùng, vốn là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp di động nước này từ những năm đầu khi camera điện thoại được giới thiệu.

Không chỉ người dùng iPhone mà điện thoại Android khác tại Nhật Bản cũng không thể tắt âm thanh màn trập khi chụp ảnh

Âm thanh chụp ảnh không chỉ là một chi tiết thú vị mà còn là một cảnh báo cho những người xung quanh biết rằng bạn đang chụp ảnh. Trong bối cảnh quyền riêng tư ngày càng được coi trọng, đặc biệt là khi nhiều ứng dụng theo dõi người dùng, người dân Nhật Bản rất ý thức về việc bảo vệ mình khỏi việc bị chụp ảnh hoặc quay phim trái phép. Do đó, tất cả smartphone bán tại Nhật Bản đều có âm thanh chụp ảnh được bật mặc định và không thể tắt khi hoạt động trên lãnh thổ Nhật Bản.

Không chỉ giới hạn cho người dùng iPhone

Vào đầu những năm 2000, chiếc điện thoại di động đầu tiên của Nhật Bản có camera tích hợp, Kyocera VP-210, không có âm thanh chụp ảnh, dẫn đến tình trạng chụp ảnh lén lút. Vụ việc nổi bật nhất là khi một người nổi tiếng tên Masashi Tashiro bị bắt vì chụp ảnh trái phép một phụ nữ tại nhà ga. Để giải quyết vấn đề này, các nhà cung cấp và nhà sản xuất điện thoại di động Nhật Bản đã hợp tác để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị mới sẽ có âm thanh chụp ảnh và không thể tắt.

Ban đầu, đây chỉ là một thỏa thuận không chính thức, nhưng vào năm 2015, chính phủ Nhật Bản đã chính thức hóa quy định này bằng cách sửa đổi Nghị định về Phát triển Lành mạnh của Trẻ vị thành niên, cấm hoàn toàn việc tắt tiếng màn trập trên smartphone. Tất cả các điện thoại được bán và sử dụng tại Nhật Bản, kể cả của các công ty quốc tế như Apple, đều phải tuân thủ quy định này. Việc chụp ảnh mà không có âm thanh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn bị coi là điều cấm kỵ trong xã hội Nhật Bản, nơi quyền riêng tư được đánh giá cao.

Tuy nhiên, những quy định này vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn các hành vi xấu. Các điện thoại không phải của Nhật Bản khi nhập khẩu vào nước này vẫn có thể tắt âm thanh chụp ảnh, và một thị trường xám với các ứng dụng chụp ảnh có thể tắt âm thanh cũng đã xuất hiện. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thay đổi cài đặt SIM trên iPhone Nhật Bản để tắt âm thanh chụp ảnh, nhưng chỉ có tác dụng khi họ rời khỏi Nhật Bản.

Tác giả: CTV Kiến An - Ngọc Duy

Nguồn tin: vov.vn