Điện thương phẩm tại Nghệ An vượt mốc 5,3 tỷ kWh

Công ty Điện lực Nghệ An đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Toàn tỉnh Nghệ An hiện được cấp điện từ hệ thống lưới 110kV với quy mô lớn, gồm 33 trạm biến áp, hơn 1.000 km đường dây và hàng nghìn km lưới trung, hạ áp. Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt hơn 5,3 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt trên 7%.

Đáng chú ý, chương trình tiết kiệm điện tiếp tục được triển khai sâu rộng, với tổng sản lượng điện tiết kiệm đạt 182,8 triệu kWh trong năm 2025. Nhiều doanh nghiệp lớn đã tích cực tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển giờ sản xuất, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các thời điểm cao điểm.

Theo dự báo, năm 2026, phụ tải điện trên địa bàn Nghệ An tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại các khu công nghiệp như VSIP Nghệ An, với nhiều dự án mới đi vào hoạt động. Công suất cực đại (Pmax) dự kiến có thể đạt trên 1.200 MW vào các tháng cao điểm mùa Hè.

Trước áp lực đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng các phương án cung ứng điện linh hoạt, trong đó tập trung vào các giải pháp như: nâng cấp, cải tạo lưới điện; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành; tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế sự cố…

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.

“Chúng tôi xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Đơn vị cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đông đảo khách hàng đã luôn đồng hành, chia sẻ và hợp tác với ngành điện trong suốt thời gian qua”.

Theo đó, tại Hội nghị khách hàng năm 2026, Công ty Điện lực Nghệ An đã trao Giấy khen, thưởng cho 21 đơn vị là các khách hàng tiêu biểu trong công tác phối hợp thực hiện đảm bảo cung ứng điện năm 2025.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn