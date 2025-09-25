Điện thoại, smarthome… có thể gây nguy hiểm nếu dùng sai khi bão đến

Điện thoại, máy tính, tivi, tủ lạnh, thậm chí cả thiết bị IoT thông minh đều có thể trở thành “điểm yếu” nếu không được sử dụng đúng cách trong những ngày bão. Nhưng làm thế nào để sử dụng các thiết bị này một cách an toàn trong bão?

Cứu cánh smartphone trong khẩn cấp

Trong bão, điện thoại thường là phương tiện liên lạc duy nhất khi điện lưới hoặc mạng cố định bị gián đoạn, tuy nhiên, việc sử dụng cần có chiến lược:

Sạc dự phòng là thứ không thể thiếu khi bão đến.

- Sạc dự phòng: Người dùng nên chuẩn bị pin dự phòng (power bank) dung lượng lớn và sạc đầy trước khi bão đến. Tránh dùng sạc không rõ nguồn gốc vì dễ cháy nổ khi điện chập chờn.

- Tiết kiệm pin: Chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, tắt Wi-Fi và Bluetooth khi không cần thiết. Chỉ bật dữ liệu di động để nhận thông báo quan trọng.

- Ứng dụng cần thiết: Tải sẵn ứng dụng cảnh báo thời tiết, bản đồ offline và ứng dụng nhắn tin hoạt động không cần Internet mạnh (như Zalo, Messenger).

Bảo vệ dữ liệu laptop và thiết bị văn phòng

Laptop hay máy tính thường dễ bị ảnh hưởng bởi sét đánh hoặc sự cố điện lưới:

- Sao lưu dữ liệu: Lưu trữ tài liệu quan trọng lên đám mây (Google Drive, iCloud) hoặc ổ cứng rời trước khi bão đến.

- Rút nguồn điện: Ngắt hoàn toàn dây nguồn và cáp mạng nhằm tránh nguy cơ cháy nổ khi có sét hoặc điện áp tăng đột ngột.

- UPS (bộ lưu điện): Nếu buộc phải làm việc trong bão, hãy trang bị UPS để duy trì nguồn điện ổn định và tắt máy an toàn khi mất điện.

Cẩn trọng với nguồn điện thiết bị gia dụng

Ngày nay, nhiều gia đình sử dụng tủ lạnh thông minh, máy giặt kết nối Internet hay loa thông minh. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn điện trong bão.

Hãy ngắt các nguồn điện thiết bị không cần thiết.

- Ngắt nguồn thiết bị không cần thiết: Chỉ duy trì tủ lạnh, đèn chiếu sáng. Những thiết bị IoT như camera, loa thông minh có thể tạm thời rút nguồn để tránh nguy cơ chập điện.

- Chống sét lan truyền: Sử dụng ổ cắm có chức năng chống sét, đặc biệt cho các thiết bị giá trị cao như Smart TV, router Wi-Fi, máy lạnh.

- Tiết kiệm điện: Trong trường hợp mất điện diện rộng, người dùng chỉ nên vận hành thiết bị thiết yếu khi dùng máy phát hoặc pin dự phòng.

Duy trì kết nối an toàn Internet và viễn thông

Mạng Internet, Wi-Fi và hệ thống viễn thông thường là “cầu nối” quan trọng trong bão, nhưng sử dụng thế nào cho an toàn?

- Router và modem: Tốt hơn hết người dùng nên rút nguồn khi có sấm sét mạnh. Sau khi bão qua mới khởi động lại để kiểm tra kết nối.

- Internet vệ tinh: Một số khu vực có thể dùng thiết bị Internet vệ tinh di động, giúp duy trì liên lạc ngay cả khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị gián đoạn.

- Radio: Đừng quên các phương tiện “cổ điển” này vì chúng có thể phát huy hiệu quả khi mạng di động tê liệt.

Dùng đúng cách pin dự phòng và máy phát điện để tránh nguy hiểm

Mặc dù pin dự phòng, máy phát điện gia đình là “cứu tinh” trong bão, tuy nhiên chúng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không sử dụng đúng cách:

Hãy ngắn inverter điện mặt trời khi có bão đổ bộ.

- Không sạc quá nhiều cùng lúc: Người dùng nên hạn chế cắm nhiều thiết bị vào ổ cắm di động để tránh quá tải.

- Máy phát điện: Hãy đặt ở vị trí ngoài trời, thoáng khí để tránh ngộ độc khí CO. Luôn dùng dây dẫn đạt chuẩn cũng như có công tắc chống giật.

- Pin năng lượng mặt trời: Với gia đình có hệ thống năng lượng mặt trời, cần ngắt inverter khi bão đổ bộ để tránh hỏng hóc do sét đánh.

Thiết bị công nghệ giúp cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng trong bão, an toàn con người luôn quan trọng hơn tất cả. Vì vậy, nếu được khuyến cáo sơ tán, hãy mang theo điện thoại, sạc dự phòng, radio cầm tay và giấy tờ cần thiết. Các thiết bị khác nên ngắt nguồn hoàn toàn để tránh cháy nổ. Các thiết bị công nghệ có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực trong bão nếu biết sử dụng đúng cách. Từ smartphone, laptop, thiết bị gia dụng đến hệ thống Internet, tất cả đều cần được quản lý an toàn để giảm thiểu rủi ro. Bảo vệ thiết bị là quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó chính là bảo vệ tính mạng và duy trì kết nối trong những thời khắc thiên tai khẩn cấp.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn