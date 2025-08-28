Chiếc smartphone với viên pin không tưởng

Chiếc smartphone được trang bị một viên pin có dung lượng không tưởng trong thân máy mỏng như smartphone bình thường. Ảnh: Realme.

Thương hiệu điện thoại thông minh realme vừa tạo nên tiếng vang lớn khi công bố một mẫu smartphone concept mang tên Realme 15.000mAh.

Điểm nhấn của thiết bị này là viên pin dung lượng "khủng" chưa từng có, lên đến 15.000mAh, được tích hợp vào một thân máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, viên pin này cho phép thiết bị hoạt động trung bình lên tới 5 ngày liên tục chỉ với một lần sạc. Trong các thử nghiệm thực tế, máy có thể quay video liên tục trong 18 giờ hoặc phát video không ngừng nghỉ trong 50 giờ, những con số vượt xa các tiêu chuẩn hiện smartphone hiện tại.

Sản phẩm vẫn giữ được kích thước tương tự các mẫu smartphone phổ thông dù sở hữu viên pin "khủng". Ảnh: Weibo.

Để hiện thực hóa viên pin dung lượng lớn trong một thiết kế mỏng, Realme cho biết đã áp dụng 3 giải pháp kỹ thuật đột phá. Đầu tiên là việc sử dụng vật liệu pin mới với cực dương chứa 100% silicon đầu tiên trên thế giới.

Tiếp theo, hãng đã chuyển từ chất điện phân dạng lỏng sang chất điện phân dạng rắn, giúp viên pin đạt mật độ năng lượng kỷ lục 1.200 Wh/L – mức cao nhất từng có trên smartphone. Sự kết hợp này cho phép Realme nén dung lượng khổng lồ vào một không gian nhỏ gọn.

Bên cạnh công nghệ pin, một số thông số kỹ thuật của Realme 15.000mAh cũng đã bị rò rỉ. Thiết bị có tên mã “Realme 15000mAh”, trang bị màn hình 6,7 inch, sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, cùng tùy chọn bộ nhớ RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ 256 GB.

Thiết bị mẫu Realme GT với dung lượng pin 10.000 mAh từng được tiết lộ trước đây. Ảnh: Realme.

Đây không phải là lần đầu tiên Realme trình làng các mẫu concept pin "khủng". Trước đó, hãng từng trưng bày mẫu “GT 10000mAh” với pin 10.000mAh nhưng vẫn giữ độ mỏng ấn tượng chỉ 8,5 mm và nặng 215 gram. Kinh nghiệm này cho thấy khả năng của Realme trong việc tối ưu thiết kế cho các thiết bị có dung lượng pin lớn.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã liên tục đẩy giới hạn về dung lượng pin, từ 6.000mAh lên 7.000mAh và thậm chí 8.000mAh. Việc Realme trình làng công nghệ pin 15.000mAh được xem là một bước tiến đột phá, hứa hẹn sẽ định hình lại cuộc đua về thời lượng pin trên thị trường di động trong tương lai.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn