Điền kinh Việt Nam lập 'hat-trick vàng,' Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử

Nguyễn Thị Oanh đã có 2 huy chương Vàng tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Điền kinh đã thi đấu thăng hoa để lập "hat-trick" vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi chiều ngày 15/12 tại SEA Games 33.

Ba tấm huy chương Vàng của đội tuyển Điền kinh thuộc về Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Thị Oanh.

Quách Thị Lan là người "mở hàng" cho đội tuyển Điền kinh trong ngày hôm nay khi cán đích đầu tiên ở nội dung sở trường 400m rào nữ với thành tích 56 giây 82.

Đáng chú ý, đây mới là tấm huy chương Vàng cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan tại đấu trường SEA Games.

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn với cô gái sinh năm 1995 này khi đây có thể sẽ là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng của cô.

Ngay sau thành công ấn tượng của Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường tiếp tục thống trị nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật bằng chiến thắng thuyết phục.

Tại chung kết cự ly 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Trung Cường chủ động vượt lên dẫn đầu để tạo khoảng cách lớn so với các đối thủ cạnh tranh, trước khi cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 55 giây 32.

Thành tích này giúp vận động viên người Hà Tĩnh bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng nội dung 3.000m chướng ngại vật nam.

Không lâu sau đó, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh đã không phụ sự mong đợi của người hâm mộ khi xuất sắc giành huy chương Vàng ở nội dung 10.000m.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô đối khi bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thời gian 34 phút 27 giây 93, vượt xa thành tích cũ của cô ở SEA Games 32.

Kết quả này không chỉ giúp Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp huy chương Vàng tại SEA Games 33, mà còn đi vào lịch sử với tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 14 trong sự nghiệp.

Ngoài ba huy chương Vàng kể trên, đội tuyển Điền kinh Việt Nam còn giành thêm 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng trong ngày thi đấu hôm nay./.

