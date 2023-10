Diện Chẩn - Bùi Quốc Châu - Món quà vô giá cho sức khỏe của con người

Sự hình thành và phát triển của phương pháp Diện Chẩn- Điều Khiển Liệu Pháp - Bùi Quốc Châu (Diện Chẩn - BQC)

Y học cổ truyền (Đông Y) xuất phát từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam từ những năm 111 trước Công Nguyên. Trong khi đó Y học Tây phương (Tây y) du nhập vào đất Việt từ những năm trong thế kỷ XVI, và nhất là một nền Y học dân tộc (Nam Y) đã có 2900 năm trước CN.

Với những tiến bộ như vũ bão của nền Y học phương Tây mang đến các thiết bị máy móc tiên tiến nhất, hiện đại nhất đặc trưng cho sự phát triển về hệ thống y tế vượt bậc của các nước phương Tây.

Khi nền Y học càng phát triển thì sự lạm dụng thuốc kháng sinh trong điều trị ngày càng nhiều cùng với sự lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi gây nên tình trạng “Kháng kháng sinh”; Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải Y tế ngày càng trầm trọng.

Y học bổ sung đặc thù của Việt Nam tên gọi đầy đủ Diện Chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp- Bùi Quốc Châu (Diện Chẩn) ra đời năm 1980 như một sự tất yếu hỗ trợ Đông - Tây Y giải quyết hai vấn nạn trên với những sự khác biệt độc đáo mang tính ưu việt như: không kháng sinh; không kim châm; không tác dụng phụ; không dùng các dụng cụ phẫu thuật của Tây Y.

Với phương pháp này, chỉ sử dụng các dụng cụ chuyên biệt với những kỹ thuật tác động đơn giản dễ làm. Có tác dụng với hầu hết các bệnh từ thông thường cho đến các chứng nan y. Cách làm đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể học, hiểu, thực hành một cách dễ dàng, hiệu quả ngay tức thì, có thể biến “Bệnh nhân thành thầy thuốc”.

Tính đến nay, Diện Chẩn - Bùi Quốc Châu đã có 43 năm hình thành và phát triển, hiện tại phương pháp này được công nhận trên 51 nước trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia lớn, có nền Y học hiện đại như Pháp, Nhật, Đức, Ý.

Sự ra đời Diện Chẩn - Điều Khiển Liệu Pháp - Bùi Quốc Châu - Món quà Thượng Đế ban tặng cho con người

Diện Chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp không phải thay thế phương pháp Y học đã có mà đây là phương pháp Y học bổ sung nhằm hỗ trợ Đông - Tây Y, nó được ví như là món quà mà Thượng Đế ban tặng con người. Giáo sư Tiến sỹ khoa học Bùi Quốc Châu chính là người được lựa chọn - ông là người phát minh và phát triển phương pháp này đi khắp thế giới.

Diện Chẩn là gì?

Diện Chẩn là tên gọi rút gọn của phương pháp Diện Chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu. Một phương pháp Y học bổ sung đặc thù của Việt Nam là sự kết nối giữa khoa học phương Tây và triết học phương Đông dựa vào văn hoá và ngôn ngữ của người Việt.

Diện (bề mặt da toàn thân), Chẩn (đoán). Diện Chẩn là chẩn đoán dựa vào các dấu hiệu biểu hiện bất thường ở trên bề mặt da đặc biệt là trên gương mặt để biết được là tình trạng sức khỏe bên trong, bên ngoài cơ thể của chúng ta như thế nào?

Theo thuyết phản chiếu trong Diện Chẩn mọi cơ quan nội tạng và ngoại vi cơ thể đều được phản chiếu trên mặt. Khi một bộ phận trong hoặc ngoài cơ thể bị đau ta sẽ tìm thấy một vùng hoặc điểm bất thường (sinh huyệt) phản chiếu bộ phận đó trên gương mặt. Khi tác động lên vùng phản chiếu của bộ phận bị đau trên mặt bằng dò day (dụng cụ chuyên biệt của Diện Chẩn), thông tin được gửi thẳng lên não, não ra mệnh lệnh và xử lý điều chỉnh bộ phận bị đau ta sẽ nhận được ngay kết quả điều trị kỳ diệu cho bộ phận đó. Đó chính là nguyên lý của Điều Khiển Liệu Pháp

Với mong muốn lan tỏa phương pháp chăm sóc sức khoẻ & sắc đẹp này với mọi người, vào tháng 5/2023 chị Hồng Thuý đã cho ra đời Trung tâm chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp HT - Healthy - Diện Chẩn dưỡng sinh tại địa chỉ 112A đường Phạm Đình Toái, Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An với sứ mệnh: “Vì lợi ích cộng đồng - Thân khoẻ - Tâm An - Trí tuệ minh”. Diện Chẩn đã làm thay đổi hoàn toàn sức khoẻ và cuộc sống của chị. Từ một người phải nghỉ việc vì bạo bệnh, nhờ Diện Chẩn chị đã trở thành một người khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng, chị đã thay đổi hoàn toàn về cả Thân - Tâm - Trí. Chị bị thu hút bởi hiệu quả của Diện Chẩn mang lại, đi sâu vào tìm hiểu, học tập và nghiên cứu nghiêm túc về phương pháp này.

Trung tâm HT - Healthy Diện Chẩn dưỡng sinh tại Tp.Vinh, Nghệ An

