Diễn biến mới vụ công an vào phòng công chứng khống chế kẻ làm giả sổ đỏ

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương đang đang tiếp tục xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao (phường Bình An, TP Dĩ An).

Trước đó, công an nhận được nguồn tin tố giác tội phạm liên quan vụ việc nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lực lượng chức năng vào phòng công chứng bắt đối tượng làm giả sổ đỏ

Đến ngày 10-6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Bình An (TP Dĩ An) phát hiện các đối tượng sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Văn phòng công chứng Lê Đình Thao.

Nội dung là thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với 2 thửa đất tại xã Cây Trường 2 (huyện Bàu Bàng) với mục đích để chiếm đoạt số tiền 8 tỉ đồng của một người trên địa bàn tỉnh.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi kiểm đếm tiền giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì lực lượng công an phát hiện. Tại hiện trường, công an bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Thạch (SN 1990, ngụ TP HCM) là người trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đồng thời, thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu và số tiền tang vật. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị tiếp tục làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một số người mặc trang phục công an, an ninh cơ sở và có cả thường phục mang theo súng đi vào một phòng công chứng ở Bình Dương khống chế nhóm người bên trong.

Theo clip lan truyền trên mạng, công an đã bí mật theo dõi đối tượng tình nghi lừa đảo, khi người này mang sổ đỏ giả đến văn phòng công chứng để thực hiện giao dịch thì đã ập vào bắt giữ.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động