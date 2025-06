Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ có 'biến số'?

"Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh khó hơn cả IELTS" Sau buổi thi tốt nghiệp sáng 27-6, nhiều thí sinh chia sẻ đề tiếng Anh năm nay khó quá, các em không làm được bài. Có IELTS 7.0, em Phương Anh, một thí sinh tại quận 10 (TP.HCM), cho biết với đề thi tiếng Anh này, em không tự tin để lấy điểm 8-9. "Em chỉ nghĩ mình được điểm 7-8 thôi. Đề có nhiều đoạn với những thành ngữ tiếng Anh khó. Nhiều từ khó và hiếm gặp, nhiều từ chuyên ngành nên khi đọc đề em thấy khá choáng. Em thi IELTS cũng có những những đoạn khó nhưng dường như đề này còn khó hơn", Phương Anh chia sẻ. Nhận xét về đề thi này, một giáo viên môn tiếng Anh đến từ một trường THPT chuyên tại TP.HCM cho rằng thực sự là một đề thi khó. Nếu so với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra thì mức độ khó của đề thi năm nay khó hơn. Tuy nhiên, việc nhiều thí sinh than khó có lẽ cũng còn do đây là năm đầu tiên đề thi tiếng Anh thực hiện theo chương trình 2018, đề thi không theo sách vở, theo những vấn đề trong sách giáo khoa. "Đề thi này đòi hỏi giáo viên và người học phải thay đổi cách học, cách tiếp cận vấn đề trong tiếng Anh. Nếu học sinh nào chịu khó đọc, chịu khó tìm hiểu các vấn đề trong đời sống sẽ làm được", giáo viên này nói. Những môn mới sẽ nhiều điểm giỏi Theo nhiều giáo viên, các đề vật lý, hóa học của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tương đối nhẹ nhàng. Cô giáo Trần Thị Linh, giáo viên dạy môn vật lý khối 12 Trường THCS và THPT M. V. Lô-mô-nô-xốp, dự đoán số điểm thí sinh đạt được nhiều ở đề lý là 7-8 điểm. Trong khi thầy Trần Văn Huy, giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Q.Đống Đa, Hà Nội), thì cho rằng điểm thi môn lý năm nay có thể còn cao hơn năm trước ở mức trên 8 điểm. Năm 2024, môn vật lý có gần 350.000 thí sinh đăng ký. Năm ngoái, điểm trung bình môn này là 6,67. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 8. Có 55 thí sinh đạt điểm tuyệt đối và 56 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Tương tự các giáo viên nhận xét số điểm thí sinh đạt nhiều ở môn hóa là 7,5 - 8 điểm. Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, môn sinh học vẫn được dự đoán có đỉnh phổ điểm ở mức thấp hơn lý, hóa và tỉ lệ điểm dưới trung bình nhiều hơn hai môn còn lại trong nhóm. Các môn sử, địa được dự đoán phổ điểm ở mức 6,5 - 7,5 điểm. Trong khi đó, các môn lần đầu xuất hiện trong đề thi, nhất là các môn có ít thí sinh lựa chọn, cũng ít cơ sở đào tạo lựa chọn vào tổ hợp xét tuyển được đánh giá nhẹ nhàng, có thể có "mưa điểm 10".