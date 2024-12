Điểm tên những vụ án rúng động dư luận trong năm 2024

Tội phạm về ma túy tăng Năm 2024, cơ quan điều tra hai cấp tại TP HCM đã phát hiện và khởi tố mới 9.533 vụ với 13.775 bị can (tăng 188 vụ với 3.944 bị can). Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 925 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 15 vụ; tội phạm về an ninh quốc gia tăng 3 vụ. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp giảm 2 vụ; tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm 185 vụ; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 568 vụ.