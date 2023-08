Diêm dân xứ Nghệ vật vã mưu sinh giữa trời nắng

Tranh thủ thời gian nắng to, người dân ven biển ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) vật vã bám ruộng để sản xuất muối. Hầu hết, người dân nơi đây làm muối theo phương pháp phơi cát thủ công. Chính vì thế, hạt muối nơi đây ngon và mang hương vị đặc trưng của vùng biển Nghệ An.