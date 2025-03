“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”

Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi trên mạng xã hội. Nạn nhân mà những đối tượng lừa đảo nhắm tới thường ở độ tuổi từ 18 đến 35, không có việc làm ổn định, muốn có công việc dễ dàng nhưng thu nhập cao. Sau khi bị lừa sang nước bạn, các nạn nhân phải làm việc tại các địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Việc tìm đến các công ty giới thiệu việc làm không chỉ giúp người dân được tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp, mà còn được trang bị thêm kiến thức để nhận biết những phương thức, thủ đoạn lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người. Đại tá Cao Xuân An nhấn mạnh việc đặc biệt lưu ý người dân không nên cả tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", bởi đây rất có thể là cái bẫy do các đối tượng mua bán người giăng ra.