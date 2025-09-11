Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh chính thức được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Quần thể di tích này bao gồm 9 điểm di tích thành phần đã được xếp hạng cấp quốc gia, gắn liền với các mốc son lịch sử hào hùng của phong trào. Các điểm di tích nổi bật có thể kể đến như: Ngã ba Bến Thủy, nơi diễn ra cuộc đấu tranh của công nông ngày 1/5/1930; Đình Võ Liệt, từng là trụ sở của chính quyền Xô viết; Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 tại huyện Hưng Nguyên cũ; Mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930 tại huyện Diễn Châu cũ; Nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh tại huyện Diễn Châu cũ; và Đình Lương Sơn, nơi thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cùng với Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, 3 di tích khác cũng được công nhận di tích quốc gia đặc biệt trong đợt này là: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp), Danh lam thắng cảnh và khảo cổ Quần thể Tam Chúc (Ninh Bình), Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Việc công nhận Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh là Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân Nghệ Tĩnh trong cao trào đấu tranh 1930 - 1931, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo quyết định, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An và các địa phương liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với các di tích theo quy định pháp luật, đồng thời tổ chức công bố, gắn bia, bảo đảm phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.



