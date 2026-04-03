Tìm thấy thi thể 2 nam sinh 12 tuổi mất tích khi đi tắm biển

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3-4, thi thể nam sinh thứ 2 là em H.T.H. (SN 2014; ngụ phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) mất tích khi đi tắm biển Hải Bình chiều 1-4 đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Khu vực biển Hải Bình, nơi 2 nam sinh 12 tuổi đi tắm biển không may gặp nạn

Thi thể em H. được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí tắm biển khoảng 1 km, xuôi về phía Nam (thuộc phường Hải Bình).

Như vậy, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng địa phương là lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gặp nạn khi đi tắm biển.

Trước đó, chiều 1-4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm.

Người thân các nạn nhân túc trực trên bờ mong ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các em trở về nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin. Tại khu vực biển Hải Bình, phát hiện quần áo, dép và xe đạp của 2 em để tại bãi biển.

Đến 2 giờ 45 phút ngày 3-4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể em H.B.H. và 15 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể em H.T.H. cũng đã được tìm thấy.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động