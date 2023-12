Đi đám cưới, Mai Phương Thuý khéo chọn váy áo che thân hình đầy đặn khi nặng 65kg

Cách đây ít lâu, Mai Phương Thuý thu hút sự chú ý tại đám cưới của Diễm My 9X và chồng doanh nhân. Cô diện kiểu áo đen trễ vai phối cùng chân váy da, dáng bút chì. Trang phục của Mai Phương Thuý được khen tinh tế, đơn giản, không làm lấn át chủ nhân bữa tiệc.

Sau khi chia sẻ cân nặng của mình đang ở mức 71kg, những hình ảnh của Mai Phương Thuý liên tục lọt ống kính "team qua đường". Tuy nhiên, với chiều cao 1m81, nên dù tăng cân, người đẹp Hà thành trông vẫn rất cân đối. Thậm chí, nhiều người còn khen Mai Phương Thuý nhìn "có da có thịt", căng tràn sức sống hơn so với trước kia. Theo như Mai Phương Thuý chia sẻ, cô hiện cân nặng 65kg, đã giảm 6kg so với 4 tháng trước.





Mai Phương Thuý được khen đẹp tinh tế với trang phục all black đi dự tiệc cưới Diễm My 9X.

Mai Phương Thuý cũng tiết lộ, cô đang lên kế hoạch giảm cân. Trước đó, cô từng chia sẻ về bí quyết tập luyện của mình. "Tôi tập luyện đều đặn và có can thiệp các liệu trình giảm béo cấp tốc khi cần. Nhưng những bài tập thể thao tự nhiên luôn là liệu pháp tối ưu nhất. Tôi rất thích tập gym, chạy bộ, học nhảy... giúp lấy lại vóc dáng nhanh và giúp cơ thể linh hoạt, khỏe khoắn hơn", Mai Phương Thuý chia sẻ.





Mai Phương Thuý thời điểm nặng 71kg.

Do sở hữu chiều cao "khủng" nên khi tăng cân, vóc dáng của người đẹp Hà thành cũng trở nên "đồ sộ" hơn. Đây là lý do thời gian gần đây, Mai Phương Thuý ít khi diện hở bạo. Thay vào đó là những bộ đồ kín đáo, che phần vai, bắp tay. Trước đó, Mai Phương Thuý cũng từng tự "bóc mẽ" khuyết điểm này của mình. Điển hình như thời điểm cô làm khách mời cho chương trình "Người ấy là ai", Mai Phương Thuý tự đăng tải hình ảnh diện váy đỏ nhưng để lộ "vai u thịt bắp" trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Chợt nhận ra bạn to bằng 3 người kia gộp lại".

Bên cạnh đó, Mai Phương Thuý tự nhận, tăng cân khiến cô bị tích tụ mỡ thừa dưới nách và nọng cằm. Điều này nhiều lần khiến Mai Phương Thuý bị dính nghi vấn nâng vòng 1 song, đến nay cô vẫn chưa đưa ra lời phản hồi nào về chuyện này.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn