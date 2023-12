ĐH Kinh tế-Tài chính xem xét tước danh hiệu hoa khôi của sinh viên đánh người

Liên quan clip người phụ nữ bị đánh ở chung cư tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, ngày 6/12, trả lời VTC News, đại diện Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) cho biết, Trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định những hành vi vi phạm của sinh viên P.N.Q (23 tuổi - người xưng "tao làm luật sư" đánh người).

Người phụ nữ bị đánh ở chung cư tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

"Sau khi có đầy đủ căn cứ xác định và kết luận về các hành vi vi phạm như đoạn clip. Trường sẽ căn cứ vào các kết luận trên để xử lý, kỷ luật sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về danh hiệu Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019 mà sinh viên này nhận được, nếu vi phạm các yếu tố về đạo đức hoặc vi phạm pháp luật, Nhà trường sẽ thu hồi danh hiệu này", đại diện UEF nói và cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc.

Trước đó, ngày 3/12, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip dài 51 giây và 23 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ hành hung tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo hình ảnh trên clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h28 ngày 19/11. Khi hai phụ nữ mặc áo màu vàng và màu đen bước ra từ thang máy thì người phụ nữ mặc áo màu vàng bị đôi nam nữ tấn công bằng cách đấm, đá, giật tóc và kéo lê trên sàn.

Nam thanh niên vừa đánh người phụ nữ mặc áo vàng vừa nói: "Mày đánh em tao phải không, mày thích đánh không, tao kêu công an qua nè. Mày chơi đồ đúng không, tao cho mày lên đồn bây giờ”.

Người phụ nữ đi cùng nam thanh niên cũng liên tục chỉ mặt và đánh nạn nhân trước sự chứng kiến của bảo vệ chung cư và nhiều người xung quanh.

Ngày 5/12, phía cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ hành hung trong clip là mâu thuẫn cá nhân. Nạn nhân là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8). Danh tính hai người có hành vi hành hung là P.N.Q (quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Q. là sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Cũng liên quan đến vụ việc nữ sinh viên Q. tự xưng là luật sư và có hành vi bạo lực với người khác, Đoàn luật sư TP.HCM đã làm việc với Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Đoàn luật sư thành phố đề nghị trên cơ sở kết quả giải quyết vụ việc từ phía cơ quan công an, trường có hình thức xử lý nghiêm để giáo dục đạo đức đối với nữ sinh viên này nói riêng cũng như sinh viên luật nói chung.

