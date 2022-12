Đẹp lung linh đêm Giáng sinh nhờ 5 phong cách make up đơn giản

Buổi tiệc Giáng sinh có lẽ 3 tông màu bạn thường gặp nhất khi lựa chọn trang phục là trắng, đỏ và xanh lá. Do những gam màu đặc trưng này cũng không quá khó khăn để bạn chọn phong cách trang điểm cho đêm Noel. Gợi ý 5 tông make up dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn tuỳ theo sở thích và trang phục của mình.

Trang điểm tông đỏ sang trọng, quyến rũ

Tông màu chủ đạo của Giáng sinh, tông màu nữ hoàng của mọi bữa tiệc là lý do khiến make up tông đỏ luôn được ưa chuộng vào mùa lễ hội cuối năm. Từ đỏ tươi cá tính đến đỏ trầm quý phái, phái đẹp sẽ tha hồ lựa chọn với những gợi ý layout make up này khi tham dự tiệc tùng, party.

Ảnh minh họa

Trang điểm bằng phấn má lấp lánh

Bữa tiệc hay chuyến đi chơi trong đêm Giáng Sinh không phải là thời điểm để bạn lựa chọn các màu sắc tinh tế và nhẹ nhàng. Thay vào đó, chị em hãy cố gắng trang điểm càng lấp lánh, lung linh càng tốt.

Ảnh minh họa

Với các quý cô sở hữu làn da trắng thì hãy chọn cho mình loại phấn màu hồng nhạt hoặc hồng cherry để tạo sự căng đầy cho đôi gò má. Còn với những làn da sẫm màu, trung tính thì chị em nên lựa chọn phấn má tông cam như cam pha nâu đồng, cam quả mơ để có gương mặt rạng rỡ và sắc sảo hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng má hồng tông ánh đỏ cho phong cách thời trang trẻ trung, đáng yêu.

Trang điểm đẹp tự nhiên

Trang điểm đẹp tự nhiên với tông hồng cam đất rất phù hợp với không khí đêm Giáng sinh vì nó đem lại sự ấm áp ở khuôn mặt bạn. Ở kiểu makeup này, bạn cũng chỉ cần một lớp nền mỏng như cushion (phấn nước), rất tiện lợi và tạo hiệu ứng làn da bóng khoẻ.

Ảnh minh họa

Cách trang điểm tàn nhang bằng bông tuyết cho Giáng sinh

Bông tuyết gắn liền với mùa đông và cũng là hình ảnh có thể gợi nhớ đến đêm Giáng sinh. Do đó, muốn sở hữu lớp make up đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đúng tinh thần lễ hội thì chị em có thể tham khảo gợi ý này:

Ảnh minh họa

Trang điểm ngọt ngào, tinh tế cho Giáng sinh

Kiểu trang điểm này tập trung vào một lớp nền hoàn hảo, chân mày ngang, sử dụng những tone màu tươi sáng ngọt ngào, đánh má hồng, môi trái đào và đôi mắt hút hồn tạo nên một nét đẹp ngọt ngào rất riêng.

Ảnh minh họa

Concept trang điểm Giáng sinh nhẹ nhàng và ngọt ngào này khá linh hoạt nên chúng ta có thể áp dụng cho bất kỳ bộ trang phục hay ở hoàn cảnh nào.

Tác giả: Hoàng Ly (th)

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam