Nhân vật bí ẩn đeo mặt nạ vào khu vui chơi trẻ em và có "cử chỉ lạ"

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc kỳ lạ này được ghi lại trên camera giám sát ở Zabki, một thị trấn ở miền trung Ba Lan, ngay phía đông bắc Warsaw.

Trong clip, một người mặc một chiếc áo khoác dài, đeo mặt nạ và bước vào tòa nhà, nhìn chằm chằm vào bọn trẻ và bước ra ngoài ngay sau đó.

Nhân viên Milena Wojtyna kể lại: "Anh ta bước vào khu vui chơi của chúng tôi. Lúc đó là 4 giờ chiều. Anh ta ở đó khoảng 30 giây. Người này không cử động và nhìn chằm chằm vào bọn trẻ. Sau đó, anh ta ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, người đàn ông rời đi.

Tôi không biết ý định của người này và anh ta muốn làm gì. Người đàn ông đeo mặt nạ và đeo găng tay".

Theo Milena, anh ta còn đi vào siêu thị, quán cà phê và thậm chí cả tiệm tắm nắng để dọa người dân địa phương. Cô nói tiếp: "Hành vi của người này rất đáng lo ngại. Trong siêu thị, anh ta cố nắm lấy tay một cậu bé. Đứa bé rất sợ hãi".

Một người dân địa phương khác cũng kể lại việc người đàn ông này đã theo dõi anh ta trong một cửa hàng.

Cảnh sát đã được gọi đến để ngăn chặn nhân vật đáng sợ này nhưng anh ta đã bỏ chạy trước khi cảnh sát tới.

Monika Kaczynska thuộc Cảnh sát Quận Wolomin nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi xác định rằng chúng tôi đang đối phó với một đứa trẻ 13 tuổi. Vì đây là trẻ vị thành niên nên các tài liệu thu thập được trong vụ án này sẽ được giao cho Tòa án Gia đình".

Hồi tháng 10, một cậu bé 5 tuổi bị một người đàn ông lớn tuổi dùng dao đâm tử vong ở Ba Lan. Cậu bé đang đi chơi với những học sinh mẫu giáo khác ở thành phố Poznan thì bị tấn công trên đường phố.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn