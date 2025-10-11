Đến tiệm vàng rút 63 triệu, chuyển khoản trả 63 nghìn rồi bỏ chạy

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 9/10, Thanh đến tiệm vàng tại xã Tháp Mười và gặp chị P.L.L.A. đang đứng bán hàng ở tiệm. Thanh yêu cầu chị A. cho rút 63 triệu đồng tiền mặt và sẽ chuyển khoản lại. Tin tưởng, chị A. đưa số tài khoản của tiệm vàng cho Thanh.

Tuy nhiên, Thanh chỉ chuyển vào tài khoản 63.100 đồng và nhanh chóng cướp giật lấy số tiền 63 triệu đồng từ tay chị A. rồi lên xe tẩu thoát.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Khúc Văn Thanh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Công tác số 5 phân công điều tra viên hỗ trợ Công an xã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời nhanh chóng điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác phối hợp, đến chiều cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được Thanh tại xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long).

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội. Thanh còn khai nhận, trước đó vào tháng 8/2025, đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thanh đang trong quá trình tại ngoại chờ điều tra thì tiếp tục phạm tội.

Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân