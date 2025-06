Đến năm 2030, Nghệ An sẽ có 9 khu bến cảng

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển quốc gia, khu bến Nam Cửa Lò: 1 bến cảng (gồm 5 cầu cảng đến 6 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa từ 5,0 triệu tấn đến 5,5 triệu tấn và từ 17,6 nghìn lượt khách đến 21,7 nghìn lượt khách. Khu bến Bắc Cửa Lò có 3 bến cảng (gồm 15 cầu cảng đến 17 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa từ 12,0 triệu tấn đến 15,5 triệu tấn. Khu bến Đông Hồi từ 3 bến cảng đến 4 bến cảng (gồm 5 cầu cảng đến 6 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa từ 3,5 triệu tấn đến 4,0 triệu tấn. Khu bến Bến Thủy, Cửa Hội 2 bến cảng (gồm 5 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa khoảng 0,75 triệu tấn. Nghiên cứu chuyển đổi công năng bến Cảng Bến Thủy thành bến dịch vụ, du lịch của địa phương cùng với việc đầu tư vị trí mới thay thế. Bến phao xăng dầu Nghi Hương 1 bến phao neo đậu chuyển tải, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa khoảng 0,5 triệu tấn. Duy trì khai thác phù hợp quy hoạch năng lượng bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống cháy, nổ. Các khu neo đậu, khu chuyển tải tại vị trí ngoài khơi tại Đông Hồi, Cửa Lò đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa khoảng 0,5 triệu tấn. Khu neo đậu tránh, trú bão tại khu vực Cửa Hội (trên sông Lam), hạ lưu đập Nghi Quang (Nam Cửa Lò) và khu vực khác có đủ điều kiện. Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển Nghệ An sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới khả năng tiếp nhận tàu hàng lớn, hình thành các cụm công nghiệp – đô thị ven biển gắn với dịch vụ cảng. Đây sẽ là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực phát triển cho cả vùng Bắc Trung Bộ, đưa Nghệ An thực sự trở thành “cửa ngõ phía Đông” trên hành lang kinh tế liên quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,6%/năm đến 4,5%/năm.