Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 20 đồng phạm

Bị can Trần Hải Âu, Phạm Hoàng Huynh và Nguyễn Bửu. Ảnh: Việt Tường.

Dẫn thông tin Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Phú Yên, báo CAND cho biết, cơ quan Công an đã có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 22 bị can trong một vụ án có 3 tội danh liên quan đến sai phạm trên lĩnh vực đất đai xảy ra ở huyện Đông Hòa trước đây – nay là thị xã Đông Hòa.

Đây là vụ án đang được dư luận ở địa phương quan tâm vì vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2019, nhưng sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ và lần lượt khởi tố nhiều bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phải tạm đình chỉ điều tra trong thời gian dài để chờ kết quả trưng cầu định giá tài sản thiệt hại tài sản trong tố tụng hình sự.

Trong thời gian đó 1.156 thửa đất ở địa bàn phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa đã phải tạm dừng chuyển đổi, giao dịch…

Trong nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” có 6 bị can, gồm:

- Võ Ngọc Hòa, cựu Chủ tịch UBND, cựu Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Đông Hòa – nay là thị xã Đông Hòa;

- Lê Tấn Thảo, cựu Phó Chủ tịch UBND;

- Nguyễn Văn Tiên, cựu Huyện ủy viên Huyện ủy Đông Hòa, cựu Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung – nay là phường Hòa Hiệp Trung, cựu Trưởng Phòng TN&MT huyện Đông Hòa;

Các bị can Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Lê Bá Hùng, Huỳnh Tấn Phước đều là cựu công chức Phòng TN&MT thị xã Đông Hòa.

Bị can Nguyễn Văn Tiên tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Việt Tường.

Trong nhóm đề nghị truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có 15 bị can, gồm:

- Phạm Hoàng Huynh, cựu Trưởng phòng đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc Chi cục quản lý đất đai Sở TN&MT tỉnh Phú Yên;

- Phan Văn Xáo, cựu Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hòa;

Bốn 4 nhân viên Nguyễn Thế Diễn, Nguyễn Trúc Nhuệ, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hưng Quý; Nguyễn Trình Văn, cựu cán bộ Phòng TN&MT huyện Đông Hòa;

- Nguyễn Bửu, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung;

- Văn Phú Trình; Nguyễn Văn Đan, cùng cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung;

- Nguyễn Ngọc Quang; Trần Hải Âu, đều là cựu công chức địa chính;

- Phạm Trường Kỳ, cựu khu phố trưởng khu phố Phú Thọ 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung;

- Bùi Văn Hùng và Trần Hùng, cựu cán bộ UBND xã Hòa Hiệp Nam – nay là phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa.

Trong nhóm tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” chỉ có 1 bị can Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa.

Bị can Phạm Hoàng Huynh tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Viêt Tường.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, từ năm 2018 đến tháng 10/2019, một số cán bộ, công chức, viên chức ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, Phòng TNMT, UBND huyện Đông Hòa đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng 1.156 thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa thành đất ở đô thị, đất ở nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân ở huyện Đông Hòa trái với quy định pháp luật về đất đai, trái với quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt năm 2014, 2018.

Theo đó, tổng diện tích đất sai phạm lên đến 308.175,8 m2, có giá trị quyền sử dụng đất được xác định hơn 432 tỷ đồng.

Ngoài ra, những cán bộ, công chức, viên chức nêu trên xét duyệt, tham mưu đề xuất UBND huyện Đông Hòa quyết định cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích gần 12.000 m2, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can không chỉ phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã Đông Hòa sau này, mà còn gây mất uy tín, lòng tin của người dân về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Trong quá trình điều tra vụ án, các bị các đã tự nguyện nộp hơn 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đối với ông Lê Tấn Thảo; khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tiên.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Hòa đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/8/2020.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn