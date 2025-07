Đề nghị truy tố chủ căn hộ chung cư vụ 1 người chết sau “tiệc” ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Đông (39 tuổi, ngụ Tp.HCM) về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng bị truy tố cùng bị can Đông, còn có 2 bị can khác, gồm: Bị can Huỳnh Tiến Đạt (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bị can Lê Huỳnh Trọng Đại (38 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, sáng 19/8/2024, bị can Huỳnh Tiến Đạt đến Công an phường Cầu Kho (quận 1 cũ) trình báo về việc một người chết trong căn hộ chung cư của Đạt.

Theo trình báo, khoảng 1h sáng cùng ngày, Nguyễn Thanh Phong (SN 1998) đến căn hộ chung cư của Đạt chơi và sử dụng ma túy đá. Một lúc sau, Phong rủ thêm Nguyễn Hữu Đông đến để tiếp tục "chơi" ma túy dưới hình thức tiêm. Sau khi sử dụng ma túy, Đạt phát hiện Phong tử vong nên trình báo công an.

Tiến hành khám nghiệm căn hộ nơi Phong tử vong, Công an quận 1 (cũ) thu giữ 2 kim tiêm và 1 bình thủy tinh kèm ống thủy tinh, bên trong có có 0,1028g ma túy, loại Methamphetamine.

Kết luận giám định tử thi xác định Phong chết do phù phổi cấp trên cơ sở có sử dụng Methamphetamine, trong dịch khoang ngực và dạ dày tìm thấy Methamphetamine và caffeine.

Đến chiều 19/8/2024, lực lượng chức năng phát hiện Đông đang đi cùng xe máy với một người, lưu thông trên đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp cũ).

Khai thác nhanh, đối tượng đi cùng Đông khai tên Lê Huỳnh Trọng Đại. Kiểm tra trong cốp xe của Đại, công an phát hiện 3 gói nylon chứa 5,8722g ma túy, loại Methamphetamine và nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.

Các trinh sát xác định Đại và Đông có liên quan đến việc sử dụng ma túy tại căn hộ của Đạt nên đưa cả hai đối tượng về trụ sở Công an quận 1 (cũ) tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Phong và Đạt có quen biết nhau từ trước, khoảng 1h sáng 19/8/2024, Phong mang theo ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng ma túy đến căn hộ của Đạt để cả hai cùng sử dụng bằng hình thức hút.

Khi sử dụng hết một gói ma túy, Phong nói với Đạt muốn tiếp tục sử dụng ma túy bằng hình thức tiêm. Đạt thấy Phong gọi điện cho Đông đến căn hộ của Đạt để cùng sử dụng ma túy và hỗ trợ Phong tiêm ma túy.

Khoảng 5h30 cùng ngày, Đông mang theo 1 lọ nước cất và 2 kim tiêm đến căn hộ của Đạt. Tại đây, Phong và Đông lấy ra 5 gói ma túy đá, nghiên nhuyễn, pha với nước cất, rồi tiêm 50ml vào người Phong; còn 20ml, Đông tự tiêm vào người mình.

Sau khi chích ma túy, Phong nằm ngủ trên giường. Còn Đông nghỉ ngơi, đến 7h sáng 19/8/2024 thì Đông ra về.

Đến 10h, Đạt kêu Phong dậy đi về thì phát hiện Phong đã chết. Lo lắng, Đạt gọi Đông quay lại căn hộ để giải quyết. Đông đi taxi trở lại căn hộ để kiểm tra và phát hiện Phong đã chết nên rất hoảng loạn.

Lo sợ bị phát hiện, Đông gọi Đại đến căn hộ của Đạt để đón Đông về. Khi đến nơi, Đại đứng ngoài chờ. Lúc này, Đạt kể lại sự việc với Đại và nhờ Đại cùng Đông mang thi thể của Phong ra khỏi căn hộ của mình, nhưng cả hai không đồng ý và đón taxi về nhà của Đông.

Đến 15h ngày 19/8/2024, Đông nhờ Đại gom 3 gói ma túy đá của Đông và một số dụng cụ đem vứt bỏ ở bãi rác rồi sẽ ra trình báo công an. Tuy nhiên, khi cả hai đang trên đường đi vứt ma túy thì bị các trinh sát phát hiện như đã nêu trên.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn