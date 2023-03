Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng có thông cáo cho biết đã họp để xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an Hải Phòng, bằng hình thức khai trừ Đảng. Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ Đảng. Theo Công an Quảng Ninh, ông Ca bị bắt liên quan đến vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Ông Ca bị cáo buộc đã có hành vi nhận 35 tỉ đồng để chạy án cho nhóm đối tượng này. Sự việc bị phát hiện, ông Ca khai "không đưa tiền cho ai" mà giữ lại, hiện đã nộp hết cho cơ quan điều tra.