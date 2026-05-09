Đây là cô gái mà HIEUTHUHAI mê như điếu đổ

Mới đây, Tăng Mỹ Hàn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh bên bãi biển. Trong bộ ảnh mới, bạn gái HIEUTHUHAI diện set đồ bơi kẻ sọc đen trắng ôm dáng, khoe trọn body thon gọn cùng đôi chân dài nổi bật. Giữa background ngập nắng với bãi cỏ xanh, visual của Tăng Mỹ Hàn được nhận xét chẳng khác gì ảnh tạp chí lifestyle.

Điều khiến dân mạng chú ý nhất chính là vóc dáng ngày càng săn chắc và thần thái sang chảnh của cô nàng. Nhiều netizen còn nhận xét bạn gái HIEUTHUHAI ngày càng nhuận sắc, visual hiện tại mang vibe vừa sexy vừa tiểu thư.

Trước đó, Tăng Mỹ Hàn cũng từng gây chú ý với loạt ảnh nghỉ dưỡng khác khi diện set đồ bơi kẻ sọc đen trắng ôm dáng, tự tin khoe body và visual nổi bật giữa không gian resort cao cấp. Từ những shoot hình chill bên ghế tắm nắng đến các góc pose ảnh đơn giản ngoài trời, cô nàng đều cho thấy sự thoải mái và năng lượng tích cực.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn nhanh chóng soi ra một chi tiết trùng hợp trong loạt ảnh du lịch mới của Tăng Mỹ Hàn. Theo đó, khung cảnh biển và góc check-in của cô nàng được cho là khá giống với loạt ảnh HIEUTHUHAI từng đăng tải trước đó.

Bên cạnh đó, điều khiến netizen chú ý hơn cả đó là Tăng Mỹ Hàn sử dụng ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về - bài hát nằm trong album mới nhất của HIEUTHUHAI. Với những ai theo dõi Tăng Mỹ Hàn từ lâu đều biết, đây là lần hiếm hoi cô sử dụng nhạc của nam rapper trong các bài đăng của mình. Không ít người cho rằng đây giống một màn "ngầm công khai" của cặp đôi đình đám. Bởi lẽ trước đây, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn không công khai nhưng cũng không che giấu. Theo đó, nickname trên mạng xã hội của Tăng Mỹ Hàn là Babyboo. Và cách HIEUTHUHAI nhắc về bạn gái chính là "shout out" cụm từ BabyBoo trong nhiều bài hát của mình. Ở 1 bài hát, HIEUTHUHAI từng tiết lộ tên anh và bạn gái có chung chữ cái đầu là H.

Không chỉ chính chủ mà các đồng nghiệp thân thiết của HIEUTHUHAI cũng thường xuyên nhắc về Baby Boo như cách trêu ghẹo nam rapper. Đơn cử trong một tập của 2 Ngày 1 Đêm , khi thực hiện thử thách chơi đu quay cảm giác mạnh, đàn anh bất ngờ la to: "Hiếu ơi, Babyboo". Phát hiện đang bị đồng nghiệp trêu ghẹo, HIEUTHUHAI cười ngượng ngùng và bất lực nói: "Thôi". Tuy nhiên sau nhiều lần bị các anh trêu ghẹo, HIEUTHUHAI cũng chỉ biết chịu trận và thường phản ứng bằng một nụ cười khá ngượng ngùng.

Về phía Tăng Mỹ Hàn, khi đăng ảnh hẹn hò cô không để lộ mặt và không làm ảnh hưởng đến bạn trai. Mỗi khi dịp đặc biệt như ngày lễ hay sinh nhật của đối phương, HIEUTHUHAI và bạn gái sẽ hẹn hò nhưng chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau. Ngoài ra, Tăng Mỹ Hàn cũng ủng hộ bạn trai bằng cách thường sử dụng nhạc của nam rapper để đăng hình trên TikTok.

Đến tháng 6/2025, loạt ảnh photobooth của HIEUTHUHAI và bạn gái thật ngoài đời bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong những bức hình này, cả hai thoải mái ôm nhau và tạo nhiều cử chỉ thân mật. Dù khoảnh khắc chỉ diễn ra trong không gian riêng tư, nhưng việc loạt ảnh bị lộ đã khiến câu chuyện tình cảm của nam rapper nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khắp mạng xã hội.

Trước sự chú ý lớn từ dư luận, HIEUTHUHAI và bạn gái khi đó đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Cặp đôi tiếp tục giữ cách ứng xử quen thuộc, không công khai nhưng cũng không cố gắng che giấu hoàn toàn mối quan hệ. Nhưng khi phát hành MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, HIEUTHUHAI gây dậy sóng khi được cho là cài cắm chi tiết photobooth vào như lời đáp trả về bàn tán.

Trong một phân cảnh, HIEUTHUHAI cùng nữ chính xuất hiện tại photobooth và chụp ảnh thân mật với nhau. Khi chi tiết photobooth xuất hiện trong MV mới, ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu đào lại loạt ảnh cũ và liên tục gọi tên Tăng Mỹ Hàn dưới các bài đăng liên quan đến MV. Cũng nhờ vậy mà bài hát mới của HIEUTHUHAI được bàn tán nhiều hơn ở khắp nền tảng.

Kể từ khi được nhiều người biết đến, hot girl Tăng Mỹ Hàn ghi điểm với khán giả nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình mảnh mai và gu thời trang ấn tượng. Trên trang cá nhân, Mỹ Hàn cũng thường xuyên check-in du lịch ở nhiều nơi. Cô cũng hay chia sẻ hình ảnh ăn uống ở những địa điểm "chanh sả". Nhìn trang phục và phụ kiện như túi xách, trang sức của Mỹ Hàn thì nhiều người nhận định những món đồ đó có giá không rẻ.

Theo nhiều nguồn tin bạn gái HIEUTHUHAI là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Mỹ Hàn từng theo học trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm. Với sự đầu tư khủng cho việc học tập, nhiều người đoán rằng gia thế của hot girl sinh năm 2k3 "không phải dạng vừa". Trang cá nhân của Mỹ Hàn có hơn 190 nghìn người theo dõi. Nhờ lượng follow khủng nên Mỹ Hàn nhận làm mẫu ảnh, PR cho các shop thời trang...

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn