Cú sốc từ 6 trang tâm thư của Brooklyn: Gia đình từng bắt tôi từ bỏ họ Beckham để đổi lấy tiền

Victoria Beckham từng chia sẻ về đám cưới "tuyệt đẹp" của con trai Brooklyn: "Nhìn thấy con trai hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn với tôi".

Ngày 19-1-2026, mạng xã hội và truyền thông quốc tế rúng động khi Brooklyn Peltz Beckham đăng tải một tuyên bố dài tới 6 phần trên Instagram cá nhân.

Thay vì những hình ảnh nấu ăn hay khoe cuộc sống sang chảnh thường thấy, cậu cả nhà Beckham đã tung ra những "quả bom" trực diện nhắm vào cha mẹ mình - David và Victoria Beckham.

Theo The Guardian và Variety, Brooklyn khẳng định: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình".

Brooklyn cáo buộc cha mẹ đã kiểm soát truyền thông để xây dựng những câu chuyện sai lệch về gia đình và nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm phá hoại mối quan hệ của anh với vợ, Nicola Peltz, từ trước khi đám cưới diễn ra.

Kinh khủng hơn, thông tin từ Daily Mail và Page Six, Brooklyn tiết lộ vào đêm trước lễ cưới (tháng 4-2022), gia đình đã cố ép anh ký vào một văn bản từ bỏ quyền sử dụng họ Beckham để đổi lấy một khoản tiền.

Brooklyn cũng mô tả mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà là "không chân thực" và mang tính "biểu diễn" nhằm bảo vệ giá trị của "Brand Beckham" (Thương hiệu nhà Beckham) hơn là tình cảm thực sự.

"Nỗi nhục nhã nhất đời" trong ngày cưới

Những chi tiết gây sốc nhất tập trung vào hành xử của Victoria Beckham trong ngày trọng đại của con trai. Theo The Sun và BuzzFeed, Brooklyn chia sẻ rằng mẹ anh đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho cô dâu Nicola.

Bà ấy đã đòi nhảy một cách rất không phù hợp với tôi trước mặt 500 quan khách. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy khó chịu và nhục nhã nhất cuộc đời mình. Brooklyn cay đắng viết

Anh cũng khẳng định gia đình luôn coi Nicola là người ngoài và liên tục có thái độ thiếu tôn trọng cô.

Brooklyn nhấn mạnh rằng việc anh giữ khoảng cách với gia đình không phải do bị vợ kiểm soát như tin đồn, mà là lần đầu tiên trong đời anh biết "đứng lên bảo vệ bản thân". Kể từ khi cắt đứt liên lạc, chứng rối loạn lo âu kéo dài nhiều năm của anh đã hoàn toàn biến mất.

Brooklyn (trái) biết nhiều người nói những lời tiêu cực về anh, nhưng không lo lắng vì có vợ ủng hộ - Ảnh: Vogue

Từ "Nepo Baby" gây tranh cãi đến áp lực định vị bản thân

Trước khi nổ ra cuộc "nội chiến" này, Brooklyn vốn đã là tâm điểm chỉ trích của dư luận về năng lực chuyên môn. Từ một nhiếp ảnh gia bị chê thiếu chiều sâu đến một "đầu bếp mạng" gây tranh cãi, hành trình của anh luôn gắn liền với danh xưng "nepo baby" (con cái người nổi tiếng hưởng đặc quyền).

Tờ New York Post từng bóc tách series "Cookin’ With Brooklyn" có chi phí sản xuất lên tới 100.000 USD/tập với ê kíp 62 người chỉ để dạy... làm sandwich.

Gần đây nhất, vào tháng 1-2026, GB News đưa tin cư dân mạng tiếp tục phản ứng dữ dội với kỹ thuật nấu nướng của anh, cho rằng anh đang lãng phí những nguyên liệu cao cấp mà không có kỹ năng tương xứng.

Brooklyn từng thừa nhận trên tạp chí People: "Rõ ràng tôi là một nepo baby, nhưng tôi không thể chọn cách mình sinh ra". Tuy nhiên, với những tiết lộ mới nhất, công chúng nhận thấy một góc nhìn khác: Đằng sau những cơ hội trải thảm đỏ là một sự kiểm soát nghẹt thở từ gia đình.

Hiện tại, phía David và Victoria Beckham vẫn chưa có phản hồi chính thức trước những cáo buộc từ con trai trưởng. Tuy nhiên, tuyên bố "chỉ liên lạc qua luật sư" của Brooklyn cho thấy rạn nứt của gia đình biểu tượng này đã chạm đến mức không thể cứu vãn. Câu chuyện của Brooklyn không chỉ là bi kịch của một gia đình giàu có, mà còn là lời cảnh báo về áp lực khủng khiếp của thế hệ trẻ khi phải sống dưới cái bóng quá lớn của cha mẹ. Để khẳng định giá trị riêng, có lẽ Brooklyn đã chọn cách đau đớn nhất: Cắt bỏ hoàn toàn gốc rễ của mình.

Tác giả: Thiên Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ