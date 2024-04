Đầu tư gần 570 tỷ 'thay áo mới', để phát triển đô thị ở Nghệ An

Mưa lớn ngập nặng, mặt đường hư hỏng

Đó là thực trạng của tuyến đường Đại lộ Lê Nin – Xô Viết Nghệ Tĩnh từ sân bay Vinh về trung tâm Tp. Vinh trong mấy năm nay. Cứ vào mùa mưa, thì tuyến đường Đại lộ Lê Nin là một trong những nơi ngập sâu. Mưa càng lớn, nước rút càng chậm, thậm chí chỉ sau khi tạnh mưa tầm 30 phút đến 1 giờ đồng hồ thì mới thoát cảnh úng ngập.

Vào mùa mưa, Đại lộ Lê Nin - Xô Viết Nghệ Tĩnh thường xuyên bị ngập úng, khiến cho các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Tình trạng nước dâng cao, ngập cục bộ đã diễn ra nhiều lần trong thời gian qua, gây ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân. Nguyên nhân được xác định do mật độ xây dựng trên địa bàn ngày càng cao, nhiều công trình che chắn dòng chảy của nước, nhiều ao hồ tự nhiên trước đây đã bị lấp, chuyển đổi sang đất nền nên nước mưa thoát chậm, gây nên tình trạng gập cục bộ tại tuyến phố này khi có mưa lớn kéo dài.

Điều đáng nói, Đại lộ Lê Nin - Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường cửa ngõ ra vào Tp. Vinh. Trên tuyến có rất nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước, bệnh viện, chung cư đóng trụ sở. Ngoài ra, đây còn tuyến đường kết nối thẳng với sân bay, bến xe với Quảng trường Hồ Chí Minh; giao cắt với các trục đường dọc lớn, như QL46A, đường 72m, Nguyễn Sỹ Sách… kết nối các địa phương của huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Tx. Cửa Lò với Tp. Vinh.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã có dấu hiệu xuống cấp.

Ngoài ra, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, các tuyến đường trên đều đã bị xuống cấp. Nhiều đoạn vị trí, mặt đường bị nứt vỡ, võng xuống, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước thực trạng này, nhằm đưa tuyến đường trở thành điểm nhấn đô thị, đồng thời chỉnh trang, đồng bộ để tuyến đường xanh, sạch, hết cảnh ngập úng, Tp. Vinh đã có quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ sân bay Vinh về tới khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư lên tới gần 570 tỷ đồng.

Nhiều vị trí bị hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa người tham giao thông.

Việc đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường được thực hiện với nhiều hạng mục, như: rải lại thảm nhựa mặt đường, thay hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước ngầm, vỉa hè... Đây được xem là một trong những dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trọng điểm của Tp. Vinh.

Dự án trọng điểm của thành phố

Ông Nguyễn Đình Thiện, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, dự án nâng cấp có chiều dài 5,8km được chia làm 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư là 136 tỷ đồng, thi công thảm lại mặt đường, điều chỉnh lại các vị trí điểm qua đường, quay đầu xe ở dải phân cách cứng bằng cây xanh và làm thêm một số cống hộp kỹ thuật ngang đường. Còn hơn 420 tỷ đồng của dự án thành phần 2 (đang được chủ đầu tư chuẩn bị tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế) sẽ thay thế hệ thống đá lát vỉa hè, cây xanh và hạ ngầm hệ thống cáp, điện…

UBND Tp. Vinh đã quyết định phê duyệt dự án gần 570 tỷ đồng để cải tạo tuyến đại lộ Lê Nin - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Trường Thi.

“Theo hợp đồng, dự án thành phần 1 dự án có thời hạn 6 tháng kể từ tháng 1/2024. Tuy nhiên, thời gian qua có một số lý do bất khả kháng, như tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ một số sự kiện của địa phương, mưa gió kéo dài… Nên đầu tháng 3/2024, nhà thầu mới bắt đầu triển khai thi công dự án”, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Tp. Vinh cho biết.

Vì vậy, ban đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực tập trung thi công để bù lại tiến độ phải tạm dừng trước đó. Trong đó, việc thảm lại nền mặt đường ưu tiên thi công buổi ngày để giám sát kỹ về chất lượng. Còn các công việc khác như cào bóc, thi công cống ngang có thể làm đêm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh nguy cơ gây ùn ứ giao thông.

Việc thảm lại nền mặt đường ưu tiên thi công buổi ngày để giám sát kỹ về chất lượng.

Khó khăn nhất là việc tuyến đại lộ Lê Nin - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Trường Thi được thi công từ rất lâu, vào những năm 1995 -1999, sau đó mở rộng qua từng thời kỳ khác nhau. Trong quá trình lưu trữ hồ sơ dự án, do qua nhiều đời làm việc, chuyển nhiều vị trí trụ sở nên một số hồ sơ dự án bị thất lạc. Vì vậy, khi triển khai thi công thì phát hiện một số vị trí cục bộ chưa phù hợp với thiết kế, gây không ít khó khăn cho các nhà thầu.

Trước mắt, các nhà thầu đang thực hiện bù vênh và thảm thêm 6cm bê tông nhựa đối với những vị trí hư hỏng nhẹ. Còn những vị trí hư hỏng cả phần nền phía dưới thì phải chờ nắng ráo mới cào bóc lên để thi công sửa chữa cả phần móng phía dưới.

Dự án sẽ góp phần thay đổi "bộ mặt” đô thị, là điểm nhấn lớn của Tp. Vinh trong thời gian tới.

Cùng với tiến độ, chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn giao thông được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu. “Đây là tuyến đường trọng điểm của thành phố, lưu lượng người và phương tiện rất lớn. Do đường vừa thi công vừa khai thác nên ban thường xuyên quán triệt nhà thầu thực hiện đúng, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã được phê duyệt”, ông Thiện cho biết thêm.

Song song với dự án này, hiện nay Tp. Vinh cũng đang khá rốt ráo trong việc chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Với tổng chiều dài hơn 6,3 km, trải dài qua địa phận các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa trung tâm Tp. Vinh với đường ven đê Sông Lam, cũng như khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn