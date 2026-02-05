Đào nở rộ trước Tết, chủ vườn ở Nghệ An "đứng ngồi không yên"

Xã Vân Du được biết đến như "thủ phủ đào" ở tỉnh Nghệ An. Người dân địa phương cho biết, cả vùng này có khoảng 35ha trồng đào với nhiều giống như: đào buông, đào cành truyền thống, đào Nhật Tân,...
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến người nông dân trồng đào đây rất vất vả mới chăm sóc cho cây phát triển tốt được.
Tuy nhiên, do năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng Chạp đã thi nhau bung nở khiến họ "đứng ngồi không yên".
“Vườn nhà tôi có khoảng 1.000 gốc đào Nhật Tân 2 năm tuổi. Đây là được đánh giá là độ tuổi đẹp nhất để bán đào ra thị trường. Do năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường nên đào nở sớm hơn. Đến thời điểm này, hoa đã nở rộ. Chúng tôi dùng nhiều biện pháp hãm không cho hoa nở sớm nhưng do thời tiết nắng nóng nên rất khó”, ông Đào Xuân Lai , trú tại xóm 7, xã Vân Du chia sẻ.
Theo người dân nơi đây, nụ trên cây vẫn còn nhiều nên trước mắt ngắt bỏ hoa đã nở, đồng thời tiếp tục chăm sóc, hy vọng thời tiết thuận lợi để vớt vát được ít vốn.
Đối những cây đã nở rộ, người dân buộc để lại chăm sóc và chờ đến năm sau.
Giá mỗi gốc đào khoảng từ 250.000 - 500.000/gốc, nếu đào có thế đẹp hơn, giá có thể lên đến 1 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi thì người dân có nguồn thu khá. Tuy nhiên năm nay, đào nở "trượt" dịp Tết, nhiều người lo lắng trắng tay. Họ cho biết, với trường hợp đào nở muộn, người dân sẽ có nhiều cách như: kích thích, chong đèn, sưởi ấm, tuốt lá để hoa nở đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng ấm, hoa nở sớm nên người dân phải "bó tay" không có cách gì để khắc phục.
Anh Vương Kim Trọng, trú tại ở xã Vân Du cho biết, gia đình có 800 gốc đào từ 1-2 năm. Riêng tiền giống 25.000-35.000đồng/ gốc; tiền bón phân, phun thuốc nhện, phủ lá tràm, ngăn đọt đào… cũng tốn khá nhiều. Hy vọng năm nay bán được ít đào để bù vốn và dư ra một ít để gia đình sắm Tết.
"Nhiều thương lái cũng đến để đặt hàng, tuy nhiên hoa nở quá nhiều nên họ cũng không mặn mà mấy. Hy vọng mấy ngày gần Tết thời tiết sẽ lạnh để chúng tôi vớt vát được phần nào tiền giống, phân bón và công chăm sóc", bà Nguyễn Thị Mai, trú tại xã Vân Du cho biết.
Ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vân Du - cho biết, các năm trước thời tiết thuận lợi, đào nở đúng vụ thì bà con có thu nhập khá. Tuy nhiên, năm nay là năm nhuận, thời tiết nắng ấm nên đào nở hơi sớm. Thực tế cho thấy nhiều hộ đã mất đi nguồn thu chính trong dịp Tết. Phía chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân tìm các giải pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn trước mắt. Người dân đang mong chờ thời tiết để hy vọng vớt vát lại chút tiền vốn liếng, công sức bỏ ra.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn tin: nguoiduatin.vn