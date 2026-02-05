Đào nở rộ trước Tết, chủ vườn ở Nghệ An "đứng ngồi không yên"

“Vườn nhà tôi có khoảng 1.000 gốc đào Nhật Tân 2 năm tuổi. Đây là được đánh giá là độ tuổi đẹp nhất để bán đào ra thị trường. Do năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường nên đào nở sớm hơn. Đến thời điểm này, hoa đã nở rộ. Chúng tôi dùng nhiều biện pháp hãm không cho hoa nở sớm nhưng do thời tiết nắng nóng nên rất khó”, ông Đào Xuân Lai , trú tại xóm 7, xã Vân Du chia sẻ.