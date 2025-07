Triệt phá đường dây mua bán khí cười đặc biệt lớn, giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 14/7, Công an Tp.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM vừa triệt phá nhóm đối tượng mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, cư trú tại phường Tân Thuận) cầm đầu.