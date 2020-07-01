Đánh nhau tại nhà sau khi ăn nhậu, 1 người tử vong

Rạng sáng 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Phan Rí Cửa. Vụ việc xảy ra vào tối 18/6 tại nhà của Phan Đình Phương ở thôn Hà Thủy 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phan Đình Phương (SN 1989) cùng em ruột là Sa (SN 1993) và một người khác đang ngồi nhậu tại nhà. Trong lúc nhóm này đang ăn uống, T.C.D (SN 1989) cùng một người khác đến nhà Phương.

Khi hai nhóm gặp nhau, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Một đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công khiến Sa bị thương.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

hương và người còn lại đánh trả D. và người đi cùng. Vụ hỗn chiến khiến T.C.D. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp làm việc với những người liên quan.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân