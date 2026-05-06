Đánh người mẫu gần chết, đại gia lên cơn đau tim vì sợ tội

Anzhelika Tartanova, 33 tuổi, bị chấn thương đầu, tổn thương não nghiêm trọng và các di chứng kéo dài sau khi bị Dmitry Kuzmin, ông trùm xây dựng 42 tuổi, hành hung vào ngày 23/11/2025. Lý do là cô muốn kết thúc cuộc tình 6 tháng.

Anzhelika bị ném xuống đường với những vết thương nghiêm trọng và chỉ sống sót nhờ một người qua đường giúp gọi xe cấp cứu.

Ngày 3/5, truyền thông đưa tin Dmitry đột ngột tử vong vì lên cơn đau tim, sau khi biết hình phạt dành cho mình.

Dmitry Kuzmin hầu tòa trong phiên điều trần hồi tháng 12/2025. Ảnh: East2West

Ban đầu, doanh nhân Dmitry hy vọng tránh được án tù, thậm chí còn được phép đến thăm Anzhelika trong bệnh viện. Nhưng sau đó, anh ta bị buộc tội mưu sát.

Dmitry được thông báo rằng sẽ phải đối mặt với ít nhất 8 năm tù. Cách duy nhất để tránh bị bỏ tù là tham gia chiến sự tại Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết: "Các báo cáo sơ bộ cho thấy Dmitry bị suy tim do chấn thương tâm lý từ vụ án hình sự chống lại ông sau vụ hành hung dã man Anzhelika".

Bốn tháng trước, Anzhelika xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về vết thương kinh hoàng. Cô tiết lộ quá trình hồi phục chậm và khả năng nói vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Suốt thời gian dài, tôi không dám đến gần gương, tôi rất sợ", Anzhelika nói.

Theo Starhit, doanh nhân Dmitry đánh Anzhelika đến mức vỡ xương, khiến cô "gần như mất đi nửa hộp sọ". Người mẫu bị suy giảm khả năng nói, trí nhớ và phối hợp vận động, phải trải qua quá trình hồi phục lâu dài cùng nhiều ca phẫu thuật khác.

Anzhelika Tartanova trước và sau vụ hành hung. Ảnh: East2West

Các bác sĩ cho biết vụ tấn công đã gây ra chấn thương não nghiêm trọng, cần phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng cô. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Vyacheslav Smirnov cho biết trường hợp của Anzhelika "phức tạp và nghiêm trọng". Cô bị tụ máu dưới màng cứng, tổn thương và phá hủy mô não, chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật đòi hỏi các bác sĩ phải loại bỏ một phần lớn hộp sọ của Anzhelika để giảm áp lực lên não (phẫu thuật mở sọ giải áp). Bác sĩ Smirnov cho biết hộp sọ của Anzhelika sau đó sẽ được tái tạo bằng công nghệ hiện đại.

Tác giả: Tuệ Anh

