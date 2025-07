Đang xác minh, xử lý nhóm người say xỉn có biểu hiện chống người thi hành công vụ

Ngày 20/7, Công an phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) xác minh, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng dùng ghế nhựa tấn công tổ CSGT, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của thành phố.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người dùng ghế nhựa tấn công tổ CSGT và buông lời nhục mạ tổ công tác khiến một đoạn đường ùn ứ, người đi đường bất bình.

Nhóm người không chấp hành việc đo nồng độ cồn khi CSGT yêu cầu.

Qua xác minh, đoạn clip trên được quay tại khu vực giao lộ Quốc lộ 50-Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh vào tối 18/7.

Vào thời điểm trên, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Đa Phước đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe máy chở 3, những người trên xe có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng phương tiện để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi.

Thanh niên áo trắng xách ghế nhựa tấn công tổ CSGT.

Ngoài ra, những thanh niên này còn buông lời nhục mạ tổ CSGT.

Một thanh niên mặc quần jean, áo khoác trắng buông lời xúc phạm tổ CSGT và lấy ghế nhựa tấn công tổ CSGT. Hai người còn lại dựng phương tiện định bỏ đi, bị tổ CSGT giữ lại cũng buông lời thách thức.

Trước hành vi chống người thi hành công vụ, tổ CSGT đã gọi điện yêu cầu Công an phường Bình Đông hỗ trợ khống chế 3 người trên và phương tiện về trụ sở làm rõ.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn