Lưới điện bị tàn phá, hơn 1,5 triệu khách hàng đang mất điện

Tại một số ngõ nhỏ, cây cổ thụ và cột điện đổ đè lên nhau chắn hết lối đi. Người dân phải dùng dao chặt cành cây để di chuyển ra ngoài.

Thống kê của ngành điện lực, toàn tỉnh Nghệ An có 870.000 khách hàng bị mất điện từ hôm qua đến tối nay. "Thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng, nước sinh hoạt bị gián đoạn do máy bơm không hoạt động. Gia đình tôi phải ăn lương khô và mì tôm sống do mất điện", chị Tâm, trú phường Trường Vinh, nói. Ảnh: Đức Hùng