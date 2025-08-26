Lưới điện bị tàn phá, hơn 1,5 triệu khách hàng đang mất điện

Từ 15h ngày 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An - Thanh Hóa gây tê liệt lưới điện. Thống kê đến 18h hôm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 1.692 cột điện bị gãy đổ, chiếm 63% tổng số cột bị thiệt hại trong đợt mưa bão này. Khắp các tuyến đường, cột điện đổ ngổn ngang, một số đè vào nhà dân. Ảnh: Đức Hùng
Sáng nay, trên nhiều tuyến phố trước đây thuộc TP Vinh, dây điện sà xuống mép đường, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Đức Hùng
Tại một số ngõ nhỏ, cây cổ thụ và cột điện đổ đè lên nhau chắn hết lối đi. Người dân phải dùng dao chặt cành cây để di chuyển ra ngoài.
Thống kê của ngành điện lực, toàn tỉnh Nghệ An có 870.000 khách hàng bị mất điện từ hôm qua đến tối nay. "Thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng, nước sinh hoạt bị gián đoạn do máy bơm không hoạt động. Gia đình tôi phải ăn lương khô và mì tôm sống do mất điện", chị Tâm, trú phường Trường Vinh, nói. Ảnh: Đức Hùng
Trên nhiều tuyến phố thuộc TP Vinh cũ, ngành điện đang khắc phục hậu quả do bão. Đến 15h, một số khu vực đã có điện trở lại. Ảnh: Đức Hùng
Bão Kajiki đổ bộ Hà Tĩnh chiều tối 25/8 khiến hàng loạt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp bị hư hỏng, cây cối gãy đổ chắn ngang đường dây, nhiều khu vực mất điện kéo dài.
Sáng nay, tại xã Lộc Hà, nhiều cột điện trung thế bên đường gãy gập do bị gió bão quật. Dây điện từ trên cao cũng bị đứt, sà xuống mặt đường. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên tuyến đường ven biển qua xã Cổ Đạm, cột điện đổ, chiếm hơn nửa phần đường rộng 8 m, dây treo lơ lửng ở độ cao khoảng 2 m, gây mất an toàn giao thông. Nhiều xe máy, ôtô khi di chuyển qua đây phải chạy chậm, lách sang một bên đường. Ảnh: Đức Hùng
Trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghi Xuân, 4 cột điện gãy, chiếm hết nửa làn đường rộng hơn 12 m khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc. Ảnh: Đức Hùng
Tại các xã ven biển trước đây thuộc huyện Nghi Xuân cũ, hàng loạt cột điện hạ thế cũng gãy đổ, cuốn theo nhiều dây điện, dây viễn thông. Xung quanh cột điện, mái tôn từ các căn nhà tốc mái bị gió thổi tới "phủ kín". Ảnh: Đức Hùng
Một cột điện trung thế bị gãy đôi. Theo thống kê, bão Kajiki kéo đổ 761 cột điện ở Hà Tĩnh, làm gần 350.000 khách hàng mất điện từ hôm qua đến tối nay. Ảnh: Đức Hùng
Nhiều cột điện ở khu vực ven biển Thiên Cầm bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng suốt từ trưa 25 đến chiều 26/8 vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Nguyễn Đông
Các trạm di động ít bị hư hại do bão Kajiki, nhưng do mất điện nên thông tin liên lạc gặp khó khăn. Đến trưa 26/8, mạng Vinaphone mới có trở lại ở khu vực biển Thiên Cầm, trong khi mạng Mobifone chưa thể sử dụng 4G. Ảnh: Nguyễn Đông
Trong đêm 25/8 khi bão vẫn còn đang cấp 8-10, Công ty Điện lực Hà Tĩnh huy động 100% quân số khắc phục sự cố. Đến 2h ngày 26/8, 90% khách hàng ở trung tâm phường Thành Sen và các cơ quan trọng yếu như Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được cấp điện trở lại. Ảnh: Đức Hùng
Bão tan từ sáng nay, toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn còn hơn 1,5 triệu khách hàng đang mất điện. Nguyên nhân là sự cố trên lưới điện 500 KV chưa khắc phục xong; hơn 2.650 cột điện gãy đổ, tập trung ở Nghệ An 1.692, Hà Tĩnh 761, Thanh Hóa 114, Ninh Bình 51; 48.180 m dây điện bị đứt.
Tác giả: Đức Hùng - Nguyễn Đông
Nguồn tin: vnexpress.net