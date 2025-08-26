VietinBank bị phạt thuế, nhiều doanh nghiệp trên sàn cũng bị 'gọi tên'

Nợ có khả năng mất vốn của VietinBank tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay là 15.200 tỉ đồng - Ảnh: CTG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (CTG) vừa gửi công bố thông tin bất thường tới Ủy ban Chứng khoán, về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, tổng số tiền ngân hàng này phải nộp bổ sung hơn 87,4 tỉ đồng. VietinBank cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Về tình hình kinh doanh, VietinBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 31.317 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng chưa đến 3% so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng hoạt động ghi nhận diễn biến trái chiều, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều sụt giảm. Trong khi mảng mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư lại ghi nhận lãi thuần tăng rất mạnh.

Về mặt chi phí, khoản tiền cho dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, từ mức hơn 15.865 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái còn 11.083 tỉ đồng năm nay.

Kết quả sau trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế bán niên 2025 của VietinBank đạt 18.920 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Về chất lượng nợ vay, báo cáo tài chính cho thấy nợ xấu của VietinBank có xu hướng tăng cao trong nửa đầu năm nay.

Theo đó, tổng nợ xấu của VietinBank tại thời điểm cuối tháng 6-2025 là 24.812 tỉ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Trong đó nợ có khả năng mất vốn 15.200 tỉ đồng, tăng gần 11%.

Trước VietinBank, một số doanh nghiệp khác trên sàn cũng nhận quyết định xử phạt hành chính do vi phạm thuế.

Đơn cử với Công ty cổ phần Công nghệ One, Cục Thuế Hà Nội cho biết doanh nghiệp này đã kê khai các hóa đơn mua của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, chưa phân bổ thuế giá trị gia tăng cuối kỳ đối với doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, Công nghệ One đã xác định chi phí được trừ không đúng quy định, hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, trích lập dự phòng hàng tồn kho không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hồ sơ chứng minh, không tăng thu nhập khác đối với khoản không phải trả người bán…

Theo quyết định xử phạt, tổng số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp của Công nghệ One đợt này là hơn 2,26 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp niêm yết khác là Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG) cũng đã thông báo việc nhận được quyết định của Cục Thuế liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

Theo đó, Thép Nam Kim phải nộp tổng số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 682 triệu đồng, thời kỳ kiểm tra năm 2022, 2023 và 2024. Trong đó số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 190 triệu đồng, số tiền thuế truy thu hơn 313 triệu đồng, số tiền chậm nộp hơn 178 triệu đồng.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ