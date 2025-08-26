Xác minh tài khoản Tiktok lan truyền tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng

Sáng 26/8, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế cho biết, thông tin một Chủ tịch phường ở Tp.Huế bị công an bắt giữ khẩn cấp đăng tải trên mạng xã hội Tiktok là sai sự thật.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung cho rằng chiều 25/8, công an đã bắt và khám xét ông Trần Văn Trung, một Chủ tịch phường ở Tp.Huế, về hành vi tham nhũng, trốn thuế, đồng thời thu giữ số tiền, vàng và sổ đỏ lớn. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, nhận hàng trăm bình luận, chia sẻ của dân cư mạng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Tp.Huế khẳng định, thông tin đăng tải trên tài khoản có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" là tin giả (Ảnh cắt từ màn hình).

Ngay sau khi thông tin kể trên được lan truyền, cơ quan chức năng Tp.Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định thông tin đăng tải trên tài khoản có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" là tin giả.

Theo cơ quan chức năng Tp.Huế, kênh Tiktok nói trên có dấu hiệu mạo danh, thiếu kiểm chứng, thường xuyên đăng tải video cắt ghép hình ảnh cơ quan chức năng để bịa đặt chuyện "bắt giữ lãnh đạo địa phương".

Riêng nội dung về ông Trần Văn Trung đã có hơn 2.400 lượt thích, 278 bình luận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cán bộ và chính quyền Tp.Huế.

Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ tin giả, tránh gây nhiễu loạn dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Văn phòng UBND Tp.Huế khẳng, định thông tin mà trang TikTok trên đăng tải hoàn toàn sai sự thật, hiện đã được chuyển cho công an xác minh, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV, trong danh sách Chủ tịch UBND 40 xã, phường của Tp.Huế không có ai tên là Trần Văn Trung.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn