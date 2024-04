Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An dự hội nghị giao ban khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cụm Đồng bằng Bắc Bộ

Trong tỉnh

Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An dự giao ban khu vực miền Trung - Tây Nguyên do đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực làm trưởng đoàn; đoàn công tác dự giao ban cụm Đồng bằng Bắc Bộ do đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư làm trưởng đoàn. Các hội nghị được tổ chức trong 2 ngày từ 11-12/4/2024.