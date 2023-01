Đăng tin xả hàng nhập khẩu giá rẻ trên Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

5 bị can gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992), Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000) và Hoàng Thị Minh (SN 2001), đều trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, hiện sống tại GreenBay Garden, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Những người trên bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng an ninh đối ngoại thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ từ ngày 6/1.

Nguyễn Văn Thế, Hà Duy Thông, Trần Ngọc Lâm, Đặng Phương Nam tại cơ quan công an.

Khám xét nơi ở của 5 thanh niên trên, lực lượng chức năng thu giữ 5 bộ máy vi tính, gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều sim rác, phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020, Nguyễn Văn Thế lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng.

Khi có người liên hệ mua hàng, nhóm này yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, chúng chặn không cho nhắn tin trên Fanpage, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

Nguyễn Văn Thế được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, Thế và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Cơ quan công an bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân bị lừa đảo nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News