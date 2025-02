Đang quét sân, người phụ nữ la hét khi thấy cảnh đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Cư dân Tui Suwanbang, 62 tuổi, đang quét sân thì phát hiện ra những con trăn Miến Điện co cụm lại với nhau ở một góc hàng rào bê tông ở tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan vào ngày 18/2.

Người nội trợ hoảng loạn hét lên khi đống trăn, mỗi con dài khoảng 3 mét, ngọ nguậy trên mặt đất. Bà đã gọi những người bắt rắn đến giúp vì sợ những con bò sát khổng lồ này sẽ tấn công bà.

Một nhóm động vật hoang dã đã đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi của bà vào khoảng 8h30.

Một trong những con trăn bị bắt.

Đoạn clip ghi lại cho thấy các tình nguyện viên kéo từng con trăn ra sân. Sau đó, họ cho những con trăn bị bắt vào các bao riêng để thả về tự nhiên.

Người chủ nhà nhẹ nhõm cho biết: "Trước đây không có nhiều trăn vào nhà tôi, vì vậy tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy 5 con trăn ở đây cùng một lúc. Tôi rất sợ nên đã gọi đội cứu hộ đến giúp đưa chúng ra khỏi sân nhà tôi".

Trăn Miến Điện là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Chúng có thể dài tới 6,1 mét và nặng 90kg. Chúng không có nọc độc và chế ngự con mồi bằng cách cuộn tròn và nghiền nát chúng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn