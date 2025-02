Giải cứu người phụ nữ bị xe tập lái lùi mắc kẹt giữa 2 ô tô

Clip ghi lại vụ tai nạn lùi xe khiến người phụ nữ bị kẹp giữa 2 ô tô:

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip ghi lại cảnh tai nạn trong sân tập lái của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giao thông Đại Phát ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày 23/1 (tức ngày 24 tháng Chạp).

Video cho thấy, vào thời điểm trên có 3 chiếc ô tô con gắn logo của cơ sở đào tạo lái xe trên đang đỗ trên sân. Đúng lúc người phụ nữ đi bộ hướng về khu vực 3 chiếc xe thì chiếc ô tô ở ngoài cùng đã lùi trúng vào người phụ nữ. Trên xe có ít nhất 3 người.

Nhiều người vùng chung tay giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt giữa 2 ô tô.

Cũng theo clip, khi người phụ nữ bị kẹp giữa 2 ô tô, chiếc xe tập lại vẫn tiếp tục lùi thêm và người phụ nữ tiếp tục bị ép một lần nữa, khiến chiếc ô tô phía sau bị dịch chuyển.

Sau khi dừng được chiếc xe gây nạn, người trên xe tập lái bước xuống, một số người xung quanh tìm cách hỗ trợ, giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt giữa 2 ô tô.

Chiều ngày 21/2, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Văn Thanh người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giao thông Đại Phát (Nghệ An) xác nhận vụ việc trên xảy ra tại trung tâm sát hạch của công ty từ trước Tết âm lịch (23/1).

Nguyên nhân ban đầu cho thấy, do học viên vô tình vào nhầm số, lùi xe đâm vào một nữ học viên khác đang tới bãi đỗ lấy xe.

"Học viên bị rạn xương nhưng nay đã xuất viện và đi làm trở lại. Sự việc đã xảy ra từ trước Tết âm lịch" - ông Thanh thông tin.

Một số hình ảnh cắt từ video clip.

Người phụ nữ đi vào khu vực 3 ô tô đang dừng.

Chiếc xe bắt đầu lùi thì người này bước đến...

... và mắc kẹt giữa 2 ô tô.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn